Figueroa a la loma

Luego de último triunfo ante León, Juan Figueroa consultó sus estadísticas. Se percató de que su efectividad mejoró considerablemente y que Diego Sandino permanecía al alcance de sus pretensiones.



“Yo siempre estoy pendiente de cuantos juegos gano y cuál es mi efectividad. Para mí, eso es lo que hacen los juegos interesantes”, dijo el derecho.



Siempre manteniendo en mente al derecho de las Fieras, Figueroa no quiere ser segundo. Piensa siempre en ser el mejor, y para ello no debe de flaquear, especialmente cuando su adversario no lo hace.



Por ello hoy, a partir de las seis de la tarde en el Estadio Nacional, el dominicano va con todo a la loma, mientras enfrente al inspirado equipo de Chinandega, que barrió el fin de semana a León en una serie de tres juegos.



“Me gustan los juegos difíciles porque sólo así demuestro mi casta de pelotero. Espero hoy superarlos”, dijo el lanzador de la Tribu.



Su rival esta tarde será el cubano Miguel Pérez, quien presenta dos triunfos y tres reveses, más 3.38 de efectividad.



En el otro juego de la jornada, San Fernando, con Carlos Morla en el montículo, recibe a las seis de la tarde al conjunto de León, quienes aún están barajando el nombre del lanzador que le haga frente a la tropa de Omar Cisneros.





STANDING

Equipos JG JP JD

Bóer 24 12 --

Sn Fdo. 20 16 4.0

Chinandega 16 20 8.0

León 12 24 12.0