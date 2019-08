Desautorizan candidatura de Quiñónez

La dirigencia del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, desautorizó la supuesta candidatura a vicealcalde de Managua de Enrique Quiñónez Tuckler y señalaron que en una posible alianza electoral con la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, apoyarían la postulación de Eduardo Montealegre, pero prefieren que sea una mujer su compañera de fórmula.



El primer vicepresidente del PLC, Wilfredo Navarro, dijo que existe un cierto consenso entre los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, máximo órgano del partido, de que María Haydée Osuna sea la compañera de fórmula de Montealegre en una posible coalición electoral PLC-ALN.



Navarro restó importancia a la postulación de Quiñónez como compañero de fórmula de Montealegre para conseguir la alcaldía capitalina que dirigentes del PLC y ALN del Distrito Seis de Managua realizaron el pasado viernes.



No es posición oficial

Según Navarro, ésa no es la posición oficial del partido y, en todo caso, sugirió que si Quiñónez desea postularse, tendría que hacer con una ALN separada del PLC.



“En el PLC hemos decidido impulsar la candidatura para alcalde de Managua de Eduardo Montealegre, pero en relación con el vicealcalde no tenemos una decisión definitiva. He oído y tiene bastante sustento, es que el candidato a vicealcalde tiene que ser mujer, y la que tiene mayor peso específico en Managua es María Haydée Osuna”, expresó.



Por su parte, el jefe de bancada del PLC, Maximino Rodríguez, dijo que Quiñónez no es el candidato oficial del PLC para la Vicealcaldía de Managua. “Quiñónez es apenas un aspirante a candidato”, enfatizó.



Rodríguez manifestó que el PLC tiene planificado realizar elecciones primarias para la selección de los candidatos y eso no ha sucedido aún.