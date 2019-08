El “Pinocho” fue descartado

Después de la eliminación del Walter Ferreti en semifinales del Torneo de Apertura, se veían venir algunos cambios pero ninguno parecía orientado a prescindir del técnico Róger “Pinocho” Rodríguez, pero eso cambió ayer cuando la directiva capitalina decidió despedirlo y en su lugar ubicar a Omar Zambrana.



“Sentimos que no cumplió las expectativas que teníamos de él. Le dimos un gran club y no pudo avanzar a la final que era nuestro objetivo. Por eso decidimos cambiarlo y en caso que él quiera, puede seguir en el cuerpo técnico”, dijo el Comisionado y presidente de la directiva, Carlos Palacios, a EL NUEVO DIARIO.



La inversión que hizo la dirigencia capitalina consideran que era argumento suficiente como para esperar algo más que quedarse en semifinales, y no conseguirlo, significó el fracaso.



“Los entiendo que no rendimos lo que esperaban pero no sentí que hicimos un mal trabajo. Respeto su decisión. Lo que no voy a permitir es que me vayan a humillar. Sé que la decisión la tomaron porque según ellos le falté al respeto a un directivo, pero lo único que hice fue defenderme”, expresó Rodríguez minutos después de su despido.



“No voy a perder mi dignidad por mi trabajo. Claro, necesito el trabajo, pero tenía que darme a respetar y lo hice. Por el resto me siento bien aunque sé que muchas veces tuve un equipo limitado por lesiones o acumulación de tarjetas. La lesión de Luis Valladares nos restó posibilidades porque Emilio Palacios no podía sólo con la ofensiva”, agregó.



Sin embargo, {este no será el único cambio, pues el Comisionado Palacios aseguró a EL NUEVO DIARIO que hoy darán la lista oficial de los jugadores que se quedan y los que se van del club.



Por ahora, es seguro que los extranjeros Néstor Holweger, Matías Sacco y Lucas Piccinini se quedan y tendrán que reponer a Valladares, porque será operado de su rodilla.



Extraoficialmente se informa que el nombre de Eustace Martin comienza a sonar entre los que se van, al igual que el de Miguel Masís.