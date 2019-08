Sotelo “mata” a Leones

Danilo Sotelo fue la estrella que anoche necesitaban las Fieras del San Fernando para sacar de las brasas un partido que en determinado momento parecía perdido.



Después que las Fieras empataron el partido a cuatro carreras en el séptimo, para después ser frenados por Aristides Sevilla con su brazo “caliente”, para el cierre del décimo inning, Sotelo descifró el primer envío del relevista estadounidense Michael Wagner, y con kilométrico jonrón sobre la barda del left field, dejó en el campo a los leoneses 5x4.



Fue uno de esos partidos trabajosamente conquistados. San Fernando estuvo perdiendo 1x0 en los primeros cinco innings, hasta que empataron en el sexto. León se adelantó 4x1 en el séptimo, pero el empate fue inmediato, para decidir en extrainning.



Omar Cisneros debió modificar su alineación ante la ausencia de Ofilio Castro, quien por la tarde se vio involucrado en un accidente automovilístico en la capital. Se sintió su ausencia, pero el equipo estaba dispuesto a mantener el segundo lugar que lo proyecte hacia su segunda final de la Liga Profesional.



León abrió el marcador en el primer inning, combinando golpe a Ronald Garth, quien alcanzó tercera por sencillo de Yosvani Almario y anotó sobre rola para doble play de Henry Calderón.



Edysbel Benítez redujo el ataque fernandino a dos hits en los primeros cinco ininngs, fajado con Carlos Morla. Sin embargo, en el cierre del sexto, después de dos outs, llegaron infield hit de Renato Morales, base a Sotelo y hit empujador de Jimmy Hurst.



Pero León rugió tres veces en el séptimo inning, combinando base al debutante panameño Cirilo Cumberbatch, seguido por sencillos de Hernández y de Justo Rivas. Sobre el batazo de Rivas, que dejaba las bases llenas, Gilton Calderón no pudo fildear la pelota y anotó Cumberbatch y los corredores avanzaron. El emergente Esteban Ramírez roleteó al short, y anotó Hernández cuando el tiro de Gutiérrez a home llegó tarde.



Ganando 4x1 y con el pitcheo de Benítez, León parecía encaminado a la victoria. Pero la mentalidad de las fieras era otra. En el séptimo, Norman Cardoze le bateó hit a Benítez, y Henry Roa lo removió de la colina, sin pensar que sus relevistas fallarían.



El zurdo Oscar Mejía sacó un out y aceptó hit de Gilton Calderón. Jorge Bucardo sacó el segundo hit, y luego, Víctor Gutiérrez le bateó sencillo empujador. Aristides Sevilla llegó frío y Renato Morales se apuntó infield hit sobre batazo de bound alto por segunda base, remolcando a Calderón. Siguió Sotelo con sencillo al bosque derecho, y enviaron a Gutiérrez a home, donde prácticamente era esperado, pero el receptor Salvador Paniagua no retuvo la pelota y se dio el empate.



No le volvieron a dar hit a Aristides, pero los leoneses no pudieron ligar sus batazos. Paniagua fue atrapado en segunda base en el octavo, que abrió con sencillo. Carlos Pérez tiró los dos últimos innings, cedió base en el noveno y admitió hit en el décimo, pero salió a flote.



No fue lo mismo para el León. Después de Aristides, en el cierre del décimo abrió Wagner, y su primer lanzamiento terminó sobre la verja del left, y León quedó en el terreno, ahora a 13 juegos del primer lugar y nueve del segundo.