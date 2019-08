Figueroa advierte: “Diego no se me escapará”

Juan Figueroa volvió a ser la figura del juego, y su presencia sobre la loma fue la gestora de la historia principal del encuentro, cuando se torna más interesante la lucha por la calificación: “¿Quién el mejor pitcher de la Liga?”



Figueroa tiene una lucha interesante con Diego Sandino, de las Fieras, por el liderato de victorias. Ayer, el derecho del Bóer doblegó al Chinandega 4x3, en un juego disfrutado de principio a fin.



Juan no tuvo el brillo que acaparó a Sandino durante su última presentación monticular, pero nuevamente dio una muestra de lo competitivo que es. Se trata de un lanzador de ajustes constantes, que jamás baja la cabeza y que en medio de tantas adversidades, siempre piensa en ganar.



“Fue un juego muy difícil para mí, pero lo bueno fue que gané el desafío”, dijo Figueroa, quien capturó su séptimo triunfo de la campaña por dos derrotas. “Ese muchacho, Sandino, no se me escapará. En cualquier parpadeo que él tenga, lo voy a aprovechar”.



Sandino en su última salida doblegó a tu equipo. ¿Qué decías vos en el dogout mientras eso ocurría?

“No lo podía creer, porque desde donde estamos pareciera que él no está tirando nada. Pero así son las cosas, los bateadores de mi equipo manifestaban que él estaba muy difícil y sacó siempre los outs de manera fácil”.



¿Te gustaría un duelo contra él, para definir así quién es el mejor?

“Cuando me toque lanzar lo voy a hacer sin importar qué rival tenga enfrente. Creo que un duelo ante Sandino sería muy interesante para el público. Pero algo en especial en ello, para mí no hay. Si lo llego a tener enfrente, voy a hacer mi mejor esfuerzo para derrotarlo”.