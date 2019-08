“No vamos a confiarnos”

Aún con la victoria del Real Estelí 2-0 sobre Diriangén en el duelo de ida de la final del Torneo de Apertura, la última palabra no está dicha.



De eso parece estar bien claro el técnico Otoniel Olivas, quien está enfocando a sus pupilos no sólo en el trabajo táctico que le garantice el título, sino también en no permitir que se crean campeones sin haber jugado antes los 90 minutos que faltan.



“Lo fundamental será mantener la misma actitud que mostramos en Diriamba. No sólo siendo ordenados, como jugamos, sino concentrados en los 90 minutos. Ése fue el éxito en Diriamba y ése va a ser nuestro reto en Estelí, para regalarle a nuestra afición otro triunfo y el título del torneo”, comentó Olivas, después de los entrenamientos de ayer en el estadio Independencia.



Aunque el Estelí estará en ventaja por el marcador y las ausencias de hombres claves en el Diriangén como Silvio Avilés y César Salandia, el estratega norteño no pretende disminuir el trabajo de sus dirigidos.



“No contábamos con esa ventaja, pero de todos modos como en nuestro sistema no andamos cuidando a ningún jugador en especial, vamos a trabajar igual, con la idea de hacer un buen partido como en Diriamba, o incluso mejor”, agrega.



“La clave es mentalizar al equipo, en no confiarnos por esa victoria del domingo. Al contrario, llegaremos al estadio como si se tratara del duelo a muerte por el campeonato y tratar de rematarlos”, expresó.



Olivas también se refirió a las críticas que han recibido porque supuestamente el segundo gol del juego en Diriamba, anotado por Franklin López, fue en posición adelantada.



“Nosotros estamos claros de que no fue en posición adelantada que anotó Franklin, pero me da la impresión de que los que critican no se percatan que dominamos el juego, que fuimos los que más llegamos al marco, los que fallamos, y el Diriangén estuvo siempre limitado. Sin embargo, no vamos a perder la concentración por eso”, concluyó.