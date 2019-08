¡Qué ferocidad!

Cuando el Chinandega inició el juego con par de anotaciones, se pensaba que sería una noche difícil para el Bóer, teniendo enfrente al derecho William Juárez… Y una vez que pasaron los juegos artificiales del quinto inning de una festividad local, el Bóer se desbordó y terminó apaleando 11x3 al conjunto chinandegano.



El Bóer, con un ataque feroz de 15 hits, que incluyó dos jonrones y cuatro empujadas de Vincent Palmer, el primer jonrón de Amauri Casañas, tres remolques de Jimmy González, hizo astillas los brazos de cinco pitcheres que intentaron frenarlos. No hubo inning en que el Bóer presionara en los cojines, en los que circularon 19 capitalinos.



Chinandega marcó dos carreras en el primer episodio, por doble de Adam Fox, boleto a Edgard López, quienes avanzaron por wild. Rola de Wilson Batista remolcó a Fox, y fly de sacrificio de Pete Rose dio la segunda.



El Bóer empató en el segundo inning por base a Manuel Mejía y jonrón de Palmer, quien tuvo una magnífica jornada, bateando de 5-4. Para el tercero, el Bóer tomó la ventaja por infield hit de Travis Ezi, robo de segunda y hit empujador de Jorge Luis Avellán. Fue la estafa 14 de Ezi, quien empató el récord de la Liga, que tenía Mario Holmann desde la primera temporada (2004-2005).



El 3x2 se mantuvo hasta el quinto inning, con Rafael García tirando para tres hits y dos carreras, y Juárez esquivando seis cohetazos, además de las tres anotaciones.



La ofensiva del Bóer explotó con rally de cinco carreras en el sexto inning. Manuel Mejía bateó doble y fue remolcado por hit de Casañas. Un hit de Palmer explotó a Juárez (4-3). Olman Rostrán llenó las bases por hit de Núñez y ya con dos outs, Jimmy González bateó doble y produjo tres carreras, para anotar por error de Wilson Batista en batazo de Avellán.



Casañas bateó su primer jonrón en el séptimo con Mejía en circulación, para poner el juego 10x2, y aunque los chinandeganos descontaron una carrerra en el cierre por fly de sacrificio de Wilson Batista con casa llena y un out, el Bóer la repuso en el noveno, con el segundo jonrón de Palmer en el desafío contra el relevista Wilmer Mejía.



Rafael García, que fue el ganador (4-2), lanzó seis innings para tres hits y dos carreras. Le siguieron Melvin Cuevas, Byron Zepeda, Gonzalo López y Esteban Pérez, los últimos tres con recorridos mínimos, puesto que el manager Lourdes Gourriel los envió a “soltar” el brazo para estar preparados a la serie del fin de semana.



Para el Bóer, el siete es el número “mágico” respecto al Chinandega para estar en la Final, y tratarán de aproximarse antes de las fiestas de fin de año.



Perdió William Juárez, con relevos de Olman Rostrán, Franklin Pérez, Sterling Aráuz y Wilmer Mejía.



El Bóer bateó 15 hits, Palmer de 5-4, Avellán 5-3, Ezi 4-2, Casañas y Núñez 5-2, Manuel Mejía de 3-1 y bajó a .362 contra el .367 de Ofilio Castro que no jugó ayer. Chinandega sólo bateó cinco hits, Adam Fox de 4-2, fue el mejor al bate.