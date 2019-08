Nunca un Triple Corona

¿Cuál es la proeza más difícil de concretar en un torneo de béisbol? Seguramente ganar la triple corona del bateo. Esa impresionante combinación de tacto, poder y funcionar para producir, es cada día más escasa. Tanto, que desde 1967, hace 40 años, no se ve un ganador de tres coronas en el nivel de mayor exigencia: las Grandes Ligas, y aquí en casa, desde Ernesto López en 1977, hace 30 años, no ha aparecido otro dinosaurio.



Así que Pedro Selva puede estar tranquilo en el otro lado de la montaña de la grandiosidad. Un ganador de cuatro triples coronas, tres de ellas consecutivas, es irrepetible, no tiene fotocopia, pertenece a otra “raza” de bateadores.



Atravesando por dos etapas de pelota profesional en el terruño, pese a la presencia de un grueso número de feroces artilleros, la búsqueda de un ganador de tres coronas con el madero ha sido inútil.



René González, aquel gigante de ébano nacido en Cuba, fácil de identificar por ese par de cejas que pesaban varias libras, fue campeón jonronero y empujador con 16 y 56, tronando para el León en 1957, pero el también cubano Lorenzo “Chiquitín” Cabrera, quien fue figura en Series del Caribe, atrapó el cetro de bateo con .376 puntos.



En 1958, Marvin Throneberry, del Cinco Estrellas, estuvo haciendo estragos robándose el show. Fue el primer caso de alguien que con su sola presencia, atraía al público a las ventanillas de boletos. Líder tumba-cercas con 16 y al frente de los remolcadores con 44, Throneberry no pudo ganar la triple corona porque el panameño Manuel Antonio Díaz, conocido como “Copa Castillo”, quien utilizaba un radar en el cajón de bateo, consiguió el más alto promedio registrando .359.



En la temporada 61-62, durante una liga combinada Panamá-Nicaragua, el norteamericano Harry Simpson, del Cerveza Balboa, dominó en jonrones y empujadas con 9 y 33, pero se quedó corto en bateo frente al .325 del panameño Héctor López, quien jugó para los Yanquis.



El cubano Hilario Valdespino, un pelotero de mucha pimienta y consistencia, el norteamericano Jim Hicks, un moreno de gran poder con del swing y con su brazo que jugó con el León, y el temible cubano Rogelio “Borrego” Álvarez, capaz de colocar pelotas en diferentes órbitas, lograron en 1963, 66 y 67, ser líderes en jonrones y empujadas, viendo frustrarse en bateo la posibilidad de la Triple Corona. Lou Jackson, Deacon Jones y Richie Sheimblum se les cruzaron en el camino.



Y lo más reciente: Clyde Williams, sacando 13 pelotas a la calle y remolcando 40 carreras en el torneo que terminó a inicios de este año, pero superado en bateo por Justo Rivas, quien se elevó a .377 puntos.