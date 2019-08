Caciques obligados a arriesgar

Para los Caciques del Diriangén, anotar primero en el juego de vuelta de la final del Torneo de Apertura ante el Real Estelí, será de vida o muerte, porque de eso dependerá cuánto presionen a su rival para sacarle un segundo tanto antes que éstos puedan reaccionar.



“Sé que es difícil remontar un marcador 2-0 después de la derrota en Diriamba, más por las ausencias de Silvio Avilés, Donald Parrales y César Salandia. Pero tampoco es imposible, pues confío en el recurso humano que tengo y en lo que Dios es capaz de hacer”, dijo Martín Mena, director técnico del Diriangén tras la preparación de ayer.



Sus palabras no parecen un simple discurso, sino una advertencia de lo que podría ofrecer un equipo que tendrá una media cancha poblada, con la que pretende reducirle espacio a su rival e ir sobre la pelota para recuperarla y luego buscar una reacción inmediata a la ofensiva.



“Nuestra meta será anotar el primer gol antes de los primeros 20 minutos, porque de esa manera vamos a obligar a aplicar otro juego al Real Estelí. Si nosotros logramos anotar primero, estoy seguro que los muchachos se van a inspirar y a buscar el segundo gol de cualquier forma, arriesgando todo”, agregó.



Pero Mena está consciente que con lo disciplinado que es el Real Estelí en su sistema, no se trata de que el Diriangén se irá al ataque dejando espacios que podrían darle libertades a los norteños.



“Vamos a plantearnos ordenados, sin hacer mucha separación entre nuestras líneas, porque sabemos que Estelí podría sacarnos de juego si le damos espacio. Haremos todo lo que no hicimos el domingo. Mover la pelota rasante, rotarla para buscar mejores opciones de anotar, hacer más toques rápidos, pero efectivos”, explicó Mena.



“Estoy seguro que vamos a mejorar nuestro juego, porque un equipo grande como éste no tiene tres juegos malos seguidos. Porque para mí no sólo jugamos mal contra Estelí el domingo, sino que también lo hicimos ante el Walter Ferreti en el último partido de la semifinal. Pero eso va a cambiar”, argumentó.



Ante las ausencias de Parrales, Avilés y Salandia por acumulación de tarjetas amarillas, el técnico blanquinegro lo sustituirá con Hevel Quintanilla y Manuel Gutiérrez en la defensa, mientras adelante enviará a William Mendieta por Salandia, para hacer dúo con el panameño Raúl Leguías.



“Estuve viendo el vídeo del domingo contra Estelí, y con base en eso, he trabajado en todo lo que hicimos mal y cómo ripostar ante Estelí. También trabajamos mucho en la definición, porque tenemos que aprovechar cada chance que se nos presente. Sólo así podremos sacar esta final”, concluyó.