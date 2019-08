Burla al béisbol

El ex pelotero y piloto de béisbol Pete Rose considera que si las acusaciones del “Informe Mitchell” sobre el uso de sustancias prohibidas entre los jugadores de las Grandes Ligas son ciertas, los actuales profesionales del deporte pasatiempo nacional se estarían “burlando” del béisbol.



Rose, líder en hits conectados en la historia de las Mayores, sancionado por haber sido descubierto apostando en juegos de las Grandes Ligas, concedió una entrevista a Dennis Miller para la cadena de televisión “VERSUS”, que saldría al aire anoche.



De acuerdo con el informe que dio a conocer el ex senador George Mitchell, el pasado jueves, 86 peloteros, entre los que están los lanzadores Roger Clemens y Andy Pettitte, junto con el paracorto dominicano Miguel Tejada, se encuentran involucrados en el uso de sustancias prohibidas.



Mientras que Pettitte reconoció que le fueron suministradas dos inyecciones de la hormona del crecimiento para aliviar una lesión, durante la campaña de 2002, Clemens niega que haya utilizado alguna sustancia prohibida.



“Nunca pensé que alguien me haría lucir como un niño de altar”, dijo Rose.



“Yo he estado suspendido 18 años por apostar a que mi equipo iba a ganar un partido”, dijo el ex piloto, y agregó que “sé que cometí un error, pero los peloteros de hoy, en caso de que el ‘Informe Mitchell’ sea cierto, estarán haciendo una burla del béisbol”.



Rose fue expulsado del béisbol de por vida en 1989 por apostar en partidos al mismo tiempo que dirigía a los Rojos de Cincinnati.



El ex toletero había negado que apostase hasta el 2004, año en que hizo pública su autobiografía. Rose, entonces, dejó de ser elegible para ingresar al Salón de la Fama.



“En caso de que vayan a ingresar al Salón de la Fama a estos jóvenes que supuestamente han usado esteroides, creo que habré logrado algo, y creo que yo también debería de entrar”, dijo.



Rose terminó su carrera con 4,256 imparables, y superando la marca de por vida del legendario Ty Cobb.



A la pregunta de si en aquellos días se hubieran podido usar los esteroides, Rose contestó “seguramente yo habría llegado a los 5,000 hits”.