Liberan a Garth

Inesperadamente, los Leones de León le dieron de baja a Ronald Garth, uno de los peloteros nicas en los que el conjunto metropolitano depositó sus esperanzas para una gran campaña.



Sin embargo, Ronald no respondió a las expectativas, después que tuvo un mes de agosto fenomenal en las menores de los Marineros de Seattle, en que llegó a conectar ocho jonrones, empujar 23 carreras y promediar .277 con Wisconsin.



Después de lesionarse, Garth no pudo levantar su promedio ofensivo, quedándose con un pobre .197 de promedio, por 23 hits en 117 turnos, con tres dobles, tres jonrones, 14 impulsadas, 17 anotadas y 34 ponches.



Al ser despedido por bajo rendimiento, Garth queda libre de la organización de León y se verá si el próximo campeonato aparece con otro conjunto.



Otro que fue salió de la organización felina fue el paracorto panameño Avelino Asprilla, del que se informó abandonó el equipo el domingo sin informar a ningún directivo, en una marcada indisciplina.



Asprilla, que fungía como lead-off, bateaba para .256, por diez hits en 39 turnos, dos dobles, cuatro anotadas y cinco empujadas, más cuatro bases, dos robos y cinco ponches.



Anoche no se pudo realizar el partido entre el León y San Fernando en la ciudad de León, por falta de energía eléctrica en la ciudad metropolitana. A las seis de la tarde se fue la luz. Media hora después volvió el fluido eléctrico, y cuando los peloteros se aprestaban a iniciar el desafío, el estadio nuevamente quedó en tinieblas y los árbitros determinaron que no habría juego.



Posiciones

Equipos JG JP JD

Bóer 26 12 --

Sn Fdo. 21 16 4.5

Chinandega 16 22 10.0

León 12 25 13.5