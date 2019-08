En busca del sueño

Todas las tardes en el gimnasio Roger Deshón, José “Quiebra Jícara” Alfaro se prepara arduamente para tener un encuentro con la historia. Un contacto con la inmortalidad.



Alfaro se prepara para su gran oportunidad titular, y hoy en horas de la mañana, tiene previsto emprender el viaje a Alemania, lugar donde tiene planeado hacer de su sueño una realidad.



El gran choque por el título vacante de las 135 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, está programado a realizarse el 29 de diciembre, y será organizado por la empresa de Don King Production.



A propósito de ello, “la posibilidad de hacer los sueños realidad, es lo que hace que la vida sea interesante”, dice Paulo Cohelo en su obra “El Alquimista”, y casualmente en los últimos meses, Alfaro vive eso, una fantasía.



“Ha sido curioso todo lo que me ha pasado”, dijo el púgil. “He experimentado soñar con los ojos abiertos. No hago más que pensar en la posibilidad de ponerme un cinturón de campeón, y me siento muy optimista que lo haré luego de la pelea”.



“QJ” sabe que el reto es enorme. El récord de su oponente Prawet Singwangcha lo demuestra, al presentar marca de 30 victorias, dos derrotas y 18 nocauts.



“Nunca me confío de nadie, por muy discreta que sea su marca. Yo siempre he respetado a mis oponentes, y hoy más que nunca, he realizado la mejor preparación física y así voy a vencerlo”, dijo Alfaro.



El joven humilde pinolero, cree en la victoria. Es más, sin caer en el triunfalismo, pero luce muy positivo y considera que nada lo podrá privar de su objetivo.



“El muchacho es muy difícil, pero estoy plenamente confiado en que lo voy a resolver”, dijo Alfaro. “Lo mejor de él es su velocidad, pero creo que a base de un golpeo constante a los bajos y manteniendo un ritmo sostenido de pelea las cosas deben de salir a mi favor”, añadió.



El equipo de trabajo de Alfaro tiene como principal hombre en la esquina a Gustavo Herrera, quien sabe qué es lo mejor de su pupilo.



“Alfaro pega durísimo, y si consideramos que tiene la capacidad de tirar golpes durante todo el combate, entonces el adversario será víctima de los golpes más duros que en su carrera como peleador ha recibido”, dijo Herrera.