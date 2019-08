¿A quiénes culpar?

De ESPN.com

Cuando me desperté el viernes pasado, sentí como si hubiera dormido 15 días seguidos debajo del Gandy Bridge. George Mitchell hizo lo que tenía que hacer, y como la cultura de las drogas en el béisbol está tan asentada, sólo nos quedó un sórdido cuento de asociaciones, rumores y cooperación de testigos.



Pueden culpar a la unión de jugadores y a Bud Selig, pero de todas maneras los jugadores realmente inocentes no hicieron lo que estaba a su alcance para evitar esto, y a sus dueños no les importó saber qué pasó cuando el negocio incrementó de una industria de $1.3 billones en 1995 a una de $6.2 billones en 2007.



El panorama de Mitchell es uno feo, pero probablemente acertado, y le dio ideas al béisbol acerca de cómo seguir adelante con la investigación. Quizás el béisbol acuda a los estudios de sangre que se utilizan en los Juegos Olímpicos, quizás esto se convierta en una guerra santa con la unión. Quizás la mayoría de los jugadores y agentes se subleven y tomen control del deporte.



Independientemente de a quienes culpar, en adición a las recomendaciones de Mitchell, aquí sumo cuatro más:

1. Demandar que cada equipo monitoree a todos los empleados, incluyendo a los niños del clubhouse, miembros del club, etc., sin importar si el jugador promedio gane tres millones por año.



La seguridad de MLB ha trabajado duro para monitorear los accesos a los camerinos, pero nunca podrá ser lo suficientemente buena como para andar pegados a todas las paredes de cada estadio.



2. Hacer que MLB y la Asociación de Jugadores establezcan un estricto armado de guías para todas las agencias de jugadores. Mitchell no mencionó el rol de los agentes y las agencias en el reporte, pero hace mucho tiempo se sospecha que hay un par de agencias que han ayudado a sus clientes. Un jugador me dijo, fuera de récord, que una agencia con la que se entrevistó le ofreció traslado en limusina en cada ciudad visitante, así como cuentas bancarias separadas para esconder el dinero de su esposa. La unión de jugadores se ha rehusado a monitorear y disciplinar a los agentes porque necesitan agentes para mantener a los jugadores en línea durante las huelgas, pero los efectos secundarios no valen la pena.



3. Asegurar que cada equipo gaste el dinero para resguardar el programa de condicionamiento de cada jugador de temporada baja. Los entrenadores privados llevan a todo tipo de problemas.



4. Rogarle a los medios que re-examinen su mundo de vigilancia, donde los nombres y las figuras públicas no tienen derechos. Miren, ha habido trabajo periodístico extraordinario en esta cultura de drogas realizado por el San Francisco Chronicle, New York Daily News y ahora con Mark Fainaru-Wada y T.J. Quinn, ESPN.com., pero no somos el National Star. Roger Clemens y Miguel Tejada no son Britney Spears y Paris Hilton.



Ésta es la cultura, una que por 20 años le dio a los dueños, abogados, jugadores, agentes y los medios, mucho dinero, y que el jueves nos dejó con un gusto espantoso.