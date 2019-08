Pelé cree en Ronaldinho

Edson Arantes do Nascimento, “Pele”, declaró ayer en Londres que su compatriota Ronaldinho de Assis, jugador del Barcelona, volverá a ser de nuevo la “gran estrella” que siempre ha sido, mientras respaldó la designación de Kaká como ganador del Balón de Oro de 2007.



Preguntado por EFE, Pelé explicó que el momento que atraviesa Ronaldinho es común a cualquier futbolista. “Todos los jugadores tienen altibajos. Hay momentos más bajos que suceden a periodos largos de éxito. Ronaldinho después del Mundial no jugó muy bien, pero siempre va a ser un gran jugador y va a volver a ser una gran estrella, sin problemas”, dijo.



Respecto a Kaká añadió que su premio era merecido por haber sido el “mejor jugador de los últimos cinco años”. Pelé alabó la carrera emergente de Messi y el “individualismo” de su compañero en el Barcelona, Ronaldinho, pero se quedó con el centrocampista del Milán.



“Kaká es un jugador casi perfecto. Es un jugador que ayuda en el medio del campo, juega para el equipo y que, además, hace muchos goles. Por eso creo que es justo que ganara el premio”. Luego añadió que Kaká se trata de “un gran jugador dentro y fuera del campo” e incluso le comparó al Pelé de hace décadas.



¿Un pronóstico para el clásico español del domingo? Entre risas, Pelé descartó decantarse por Barcelona o Real Madrid. “Cada partido tiene su historia, son una caja de sorpresas, es muy difícil”, manifestó.



La prensa inglesa se preocupó por su opinión sobre la designación del italiano Fabio Capello como nuevo técnico inglés. Pelé comparó entonces la selección inglesa con la trayectoria de la selección española, de la que siempre se oye que tiene “un gran equipo”.



En el caso específico de Inglaterra, Pelé añadió que uno de sus principales problemas es que no genera buena cantera, una dificultad en la que se asemeja al fútbol alemán, que no ha oído hablar de un buen jugador joven en los últimos 50 años.



Pelé, que explicó que nunca quiso ser un entrenador profesional, finalizó su charla con la prensa con una consideración sobre la falta de “lealtad” de los jugadores en el fútbol moderno. “La FIFA tiene que tener cuidado con esta situación y con el comportamiento de los jugadores”, indicó el astro brasileño.



“Por supuesto que los jugadores no son empleados normales como un doctor. Los jugadores a los 35-40 tienen que dejar su carrera, por lo que han de hacer dinero, lo comprendo. Pero hemos de prestar atención a la lealtad. Ellos fichan por el Arsenal o el Manchester United y dicen ‘amo a este club’, y luego fichan por el Barcelona o el Real Madrid y dicen lo mismo”, comentó.