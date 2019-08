Despiden a Holweger

En otra decisión sorpresiva, la directiva del Walter Ferreti ayer prescindió de los servicios del defensa central argentino Néstor Holweger, por una supuesta reyerta que tuvo con su ex compañero, Freddy Villarreina, después que éste fuera expulsado en el último partido de la semifinal de los capitalinos con el Diriangén.



“Me tomó por sorpresa esta decisión. Es cierto que tuvimos un altercado, pero pensé que no pasaría a más, porque varios de mis compañeros notaron que él (Freddy) me provocó y, además, supimos que él dijo que se haría expulsar. Eso nos molestó a varios cuando nos enteramos”, explicó Holweger a EL NUEVO DIRAIO.



Según el ex capitán de los rojinegro, espera conversar con el comisionado Carlos Palacios y presidente de la directiva para tratar de llegar a un arreglo y no quedarse sólo con el contrato que se le vencía el próximo año.



“Ya es una decisión tomada por la comisión disciplinaria del equipo. Además, nosotros como institución, no podemos permitir una actitud como ésta, y por mucho que nos pese perderlo no hay marcha atrás. Ya estamos viendo las opciones para reponerlo”, dijo Palacios.



Este despido se suma al del ex director técnico del club, Róger Rodríguez, y probablemente en pocas horas se den a conocer nombres de otros jugadores que quedarán fuera del club.





Wilson no viajará

De última hora se informó ayer que Samuel Wilson decidió no viajar a Brasil a los entrenamientos que sostendrá la preselección Mayor de fútbol en la Escuela de Talentos de los Tigres do Brasil, previo a los juegos eliminatorios mundialistas ante Antillas Holandesas.



Al parecer, problemas familiares motivaron a Samuel a descartar su participación en la preselección, a pesar de que ya está todo listo para el viaje, incluyendo los boletos comprados con nombres y apellidos de los que van a Brasil.



La Federación Nicaragüense de Fútbol aún no se ha pronunciado al respecto, pero debe ofrecer detalles en la conferencia de prensa que brindará mañana a las 9:30 a.m. con los preseleccionados.