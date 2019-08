Nicas a la banca

Por años, nuestro béisbol vivió compuesto por ídolos. Por “intocables”… Se trataba de una élite de peloteros nacionales que nunca nos imaginamos que iban a decrecer en sus rendimientos, menos pensar que iban a ser “bancas” en los equipos que militaban.



Marlon Abea indiscutiblemente es uno de los más grandes receptores del país. Sus estadísticas de por vida lo demuestran, siendo el único catcher en la historia con más de 100 cuadrangulares y mil hits conectados.



Pero este año con el Bóer, las estadísticas han reducido su imagen a la mínima expresión, registrando un promedio de .190 puntos con sólo un doble como extra-base conectado. Deja a 24 corredores en posición anotadora y su porcentaje de slugging es de apenas .200 puntos.



Algo similar ocurre con Edgard López en Chinandega… Fue como un golpe para la vista viéndolo jugar en tercera base, si siempre fue considerado un dueño de la segunda base o bien del campo corto.



Es más, muchos consideran que su ubicación en tercera es como para llenar un hueco. Y algunos que en vista de que no hay otro guante disponible, es que el manager Dan Vilardello lo ha puesto a actuar como titular.



“Eso no sólo ocurrir con Edgard, también pasa con Stanley y algunos extranjeros que ponemos a jugar en el Chinandega”, dijo uno de los coaches del equipo. “Lo cierto es que si hubieran suficientes extranjeros, entonces ellos (los nacionales) no verían acción del todo”, añadió.



Tanto López como Stanley estuvieron en su momento relegados a la banca. Marlon se ha convertido en jugador ocasional en el Bóer, y eso nos genera temor por el futuro de nuestro béisbol, especialmente en el certamen internacional.



Cuando un pelotero nacional va al cajón de bateo se siente el bajón ofensivo de los equipos. Eso es visible a todas luces, y ocurre a menudo con los teams, Bóer (exceptuando cuando Jimmy está en el cajón de bateo) y Chinandega.



Una de las historias más tristes del torneo es el caso de Justo Rivas… Siendo considerado el mejor jugador de Nicaragua, el artillero felino ha tenido una campaña de pesadillas y su promedio de menos de .250 puntos lo demuestran.



Recientemente León dio de baja a Ronald Garth, quien bateó sólo .197 con el equipo metropolitano, luego de impactarnos en la categoría Clase-A Fuerte con los Marineros de Seattle.



Pero ese no es el caso del San Fernando. Los peloteros nacionales ahí dan la talla, como es el caso de Ofilio Castro, Danilo Sotelo, Renato Morales y Norman Cardoze, todos batean sobre .300 puntos y son titulares en el team.



“Esta Liga no es fácil. Hay un buen pitcheo y el que se descuida seguro que va a banquear”, dijo Cardoze, quien inició como no titular con las Fieras.



“Muchos están aprendiendo a asimilar la banca”, dijo un coach de Chinandega, y la afición también aprende a ver a sus peloteros favoritos, los que antes se catalogaban de insustituibles, verse reducidos ocasionalmente a llenar huecos en sus respectivos equipos.