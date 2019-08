Cuba estará en el Clásico de béisbol

LA HABANA / ESPN



Cuba confirmó su participación en el Clásico Mundial de béisbol en 2009, donde buscará mejorar el segundo lugar que logró el año pasado en la primera edición del torneo organizado por Grandes Ligas.



"Hace rato que estamos pensando el Clásico, fue autorizado, ya hemos dicho que vamos a participar", afirmó José Ramón Fernández, máximo dirigente del deporte cubano.



El equipo de Cuba fue una de las atracciones del primer Clásico Mundial, disputado en 2006, ubicándose en el segundo puesto, tras perder la final ante Japón.



Según el presidente del Comité Olímpico Cubano y vicepresidente de la isla, "lucharemos no por el segundo lugar, sino por el primero".



"¿Qué lo podamos lograr? Eso no podemos asegurarlo", señaló Fernández en entrevista con la AP.



Luego del Clásico, Cuba sucumbió ante Estados Unidos en las finales del Preolímpico de las Américas en La Habana, y luego en el campeonato mundial de Taiwan en noviembre último.



Fernández afirmó que no alberga "absolutamente" ninguna preocupación sobre la capacidad de triunfo del equipo, y explicó que "factores imprevistos en un juego vuelcan la victoria en uno u otro bando".



"No tengo la menor duda del valor de los talentos cubanos, no tengo duda de la calidad de nuestro béisbol", añadió.



El dirigente descartó que el béisbol cubano atraviese un mal momento.



"¿A qué desastre ha ido el béisbol cubano?", se preguntó. "Con los mismos jugadores (del primer Clásico) y otros mejores que los que estaban ahí ¿estamos en crisis? Por favor, nosotros hoy no tenemos un equipo para el Clásico, tenemos más de uno".



Fernández declinó formular comentarios sobre eventuales negociaciones con las Grandes Ligas de Estados Unidos para concertar la participación del equipo de la isla en la edición de 2009.



En diciembre de 2005, el gobierno de Estados Unidos le negó a la isla el permiso para jugar en el torneo después que el presidente Fidel Castro había confirmado que aceptaba la invitación.



Pero después que las Grandes Ligas lo pidiera por segunda vez, el Departamento del Tesoro norteamericano otorgó una licencia para que el seleccionado cubano participase, tras tener la garantía de que el gobierno de La Habana no iba a recibir dinero.



Para que Cuba pueda intervenir en ese torneo en territorio estadounidense, se requiere un permiso del Departamento del Tesoro, debido a las leyes de esa nación que controlan las transacciones comerciales con la isla.