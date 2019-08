A frotar la lámpara

dplay@ibw.com.ni

El técnico Martín Mena tiene largas noches de no dormir. Sus caciques, heridos y con la soga al cuello después de perder 0-2 el primer juego de la final, intentarán mañana forzar un milagro en Estelí sin el aporte del goleador César Salandia y sin la presencia de Silvio Avilés y Donald Parrales, que funcionan eficientemente en la defensa.



Buscar cómo hacer reversible un 0-2 yendo a la cueva del lobo y con tres hombres menos, requiere frotar frenéticamente la lámpara de Aladino, y Mena, gritando desde las sombras: “Es difícil pero no imposible”, lo sabe mejor que usted y yo.



Como un náufrago desesperado, aferrado a una balsa mientras la corriente lo golpea, Martín, con sus cejas abiertas y sus costillas fracturadas, dice desde la frontera del más allá: “Si ellos nos vencieron 2-0 en Diriamba, ¿por qué no hacerlo nosotros allá?”.



Fácil considerarlo Martín, pero, ¿cómo hacerlo?

“Asunto de aplicar correcciones. Necesitamos que funcionen apropiadamente cuatro aspectos: posesión y progresión del balón, abrir espacios, utilizar mejor las puntas y la concentración”.



¿Por qué creer que Estelí va a ofrecer facilidades para que todo eso se junte?

“Nosotros vamos a fabricar las posibilidades. Tenemos hombres capaces y una ansiedad por sobrevivir que nos permitirá conseguir un gran crecimiento”.



¿Cómo obviar a esos tres hombres menos? Salandia siempre ha sido incidente, Jiménez y Parrales, necesarios.



“Nuestra banca no es débil. No se pueden descartar los héroes improbables. La historia de Diriangén está llena de ellos, y este domingo necesitamos que aparezcan”.



Dejemos lo imprevisto y entremos a lo que puede ser viable.



“Lograr un gol temprano y controlar la media cancha. Eso es viable. Lo podemos hacer”



¡Cuidado! La búsqueda de un gol con urgencia, obliga a tomar riesgos mayúsculos y puede resultar muy costoso. Estelí, pese a la ventaja, va a salir a presionar.



“Cierto, y estamos preparados. Con una media cancha poblada, pienso que dominaremos la recuperación de balones y nos proyectaremos”.



Teóricamente es interesante el objetivo de un juego agresivo, atractivo como espectáculo. Por ahora, sólo es producto de la imaginación.



“No nos queda otra alternativa. Gabriel Álvarez y Renny Vanegas serán hombres claves, lo mismo que Israel Reyes. Diriangén tiene que ir a fondo en busca de forzar un milagro”.



¿Ya tienes la lámpara? Eso es esencial.



“No, pero tengo los hombres. Eso es lo que importa batallando contra los factores adversos”.



Vas a necesitar genios. De eso tenés que estar claro Martín.