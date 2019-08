Decisión fue desacertada

Para los seguidores de Devern Hansack, la noticia no podía se más terrible de lo que fue. Las esperanzas depositadas en el pelotero costeño, porque se afianzara en el béisbol Dominicano para impresionar y luego llegar con un mejor estatus a las Grandes Ligas, se esfumaron luego de la decisión de él mismo en abandonar la Liga.



Desde República Dominicana se informó que Hansack decidió abandonar las Águilas Cibaeñas, el equipo en que militaba. Empacó maletas y emprendió el viaje a Nicaragua poniendo así fin, su participación en la Liga Caribeña.



Su agente Evelio Areas Junior estuvo incomunicable para conocer mejor la razón por la decisión, y tan grande como la decisión desacertada del pelotero, así es la incertidumbre que deja el abandono del nica en la pelota dominicana.



Devern tenía 8 ponches en 6.2 episodios de labor. Registraba marca de 1 victoria sin derrotas y su efectividad era de 2.70.



Para escalar largo, no sólo de condiciones físicas se requiere, sino de un poco de sentido práctico, y eso le ha faltado al pinolero. Ojalá también aprendan los otros peloteros jóvenes.



Mientras eso ocurre con Devern, del ex jugador del Chinandega, Steeve Kent, informaciones internacionales indican que jugará Béisbol en la Liga Venezolana con el equipo Bravos de Margarita, que ocupan el cuarto lugar.