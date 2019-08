Alcaldía en nueva faceta

En conferencia de prensa realizada ayer, el nuevo vicealcalde de Managua, Nery Orochena, confirmó el respaldo de la comuna para el deporte en la capital, y como mejor prueba de ello, presentó a la recién escogida directora de deportes, María Antonieta Ocón.



“Quiero aclarar la versión que he escuchado en algunos medios, asegurando que con mi presencia, la Vicealcaldía no respaldaría mucho al deporte. Al contrario, vamos a seguir apoyando la construcción del estadio nacional de fútbol, respaldar los deportes en Managua, incluyendo la manutención del equipo Managua de fútbol”, comentó Orochena.



Precisamente aprovecharon varios de los jugadores del club para recordarle que la Alcaldía le debía tres meses de salario, a lo que Orochena aseguró que se resolvería a lo inmediato el asunto, pues por un simple problema administrativo no se habían efectuado los pagos.



“Vamos a pagarles y, además, garantizamos que el equipo se va a mantener el próximo año para que suba a la Primera División del fútbol”, explicó el vicealcalde Orochena.



El equipo Managua FC perdió la final del torneo de Apertura 2007 de Segunda División contra el equipo VCP Chinandega, tras empatar sin goles el primer juego, y caer 2-0 en el segundo desafío.



Las esperanzas de los capitalinos para saltar a la Primera División radican en ganar el torneo de Clausura y disputar el pase en la “Gran Final” de la Segunda División.



En el presupuesto de la Alcaldía está aprobada una partida para el deporte, y aunque no se habló de una cantidad específica, se supone que le permitirá a la nueva directora de deportes apoyar al deporte en todos los distritos de Managua.