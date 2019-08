Salvan al San Fernando

Luego de horas de incertidumbre, enojos, incumplimientos de palabras y de pagos, al final todo ese asunto crítico que aquejó durante varios días a las Fieras del San Fernando, culminó con la aparición de la Alcaldía de Masaya como el salvador del equipo.



En una reunión extraordinaria, un grupo de concejales junto con el Alcalde, decidió tomar las riendas del San Fernando antes que la Liga lo interviniera, teniendo en cuenta que consideraban que el equipo es patrimonio de la ciudad.



“Tenemos entendido que el aporte de la Alcaldía hacia el equipo es de un millón de córdobas”, dijo un miembro de la directiva fernandina. “Desconocemos si será mensual o en lo que resta de la campaña, pero lo bueno es que todo llegó a su normalidad”.



Los peloteros extranjeros no habían recibido su salario y eso había desatado un gran caos en el team, generándose amenazas de abandono de la Liga, y hasta los jugadores nacionales apoyando al cien por ciento la causa de los foráneos.



La fecha tope para que los peloteros recibieran su pago fue el pasado jueves, a las 10 de la mañana, pero los directivos incumplieron causando gran tensión dentro del club.



San Fernando, junto al Bóer, son los clubes que se encarrilan hacia la gran final del torneo y hubiese sido una lástima que la campaña culminara en el rumbo que se dirigía.



“Éste es un equipo batallador y que está brindando muchas satisfacciones al público”, dijo el manager Omar Cisneros. Ojalá de aquí en adelante no haya más problemas, y que todo se resuelva de la mejor manera”, añadió.



La Liga tenía previsto hacerse del conjunto el pasado sábado, pero no fue posible por un acuerdo que tuvieron los jugadores con la directiva. Pero al ésta incumplirle con su paga del pasado jueves, fue entonces que las posibilidades de que se desvaneciera el team se incrementaron.



Pero la historia culmina en bien para las Fieras, quienes ahora con el apoyo de la Alcaldía, al menos garantizan tranquilidad en estos momentos de mucha tensión, justo cuando están batallando para colarse a la gran final del certamen.