Adriano en Brasil

El campeón brasileño Sao Paulo presentó ayer, de manera oficial, al atacante mundialista Adriano Leite, cedido en préstamo durante seis meses por el italiano Inter de Milán, como su principal refuerzo para la temporada 2008.



El ‘Emperador’ lució ayer en el estadio Morumbí la camiseta número diez del ‘Tricolor ‘paulista’ y reconoció que su participación en el campeón brasileño le permitirán redimir su deteriorada imagen y poder volver a soñar con su regreso a la selección brasileña.



En diálogo con periodistas, Adriano admitió que perdió un año de su vida “con problemas por fuera de las canchas”, de los cuales se dio cuenta cuando regresó a Brasil y confesó que cambió los grandes salarios de Europa por el “calor humano” recibido en el Sao Paulo.



Sao Paulo consiguió extender el préstamo, fijado inicialmente hasta el 30 de junio, para el 10 de julio, previendo una eventual disputa de la final de la Copa Libertadores.



El atacante, de 25 años, deberá debutar con la camiseta del Sao Paulo el día 17 de enero en el juego ante el Guaratinguetá, en el inicio de la primera división del regional Campeonato Paulista.



Además del torneo disputado en el estado de Sao Paulo, Adriano defenderá al Tricolor en la Serie A del Torneo Brasileño 2008 y en la Copa Santander Libertadores 2008.



La recuperación física y psicológica “ahora dependerán sólo de mí”, comentó el ex delantero de los clubes italianos Fiorentina y Parma, quien elogió las instalaciones del centro de alto rendimiento del Sao Paulo.



“Creo que las personas tienen que aprender con sus errores. Quiero dar vuelta por encima en el Sao Paulo. Quiero reencontrar la alegría de ser un jugador de fútbol, nada de vacaciones, quiero jugar todo, pues (2007) fue un año en el que le quedé debiendo fútbol a todo el mundo”, enfatizó.



El delantero dejó abiertas las posibilidades para retornar al Inter, “porque sé que el culpable de mis problemas no fue el club. No sé qué va a pasar en mi futuro, por eso me voy a empeñar en estos seis meses, pero si tengo que volver al Inter lo haré”.