En un par de parpadeos de León, Estelí fabricó dos carreras para imponerse anoche 2-1 a los metropolitanos y Wilton López en el estadio Rufo Marín, empatando la serie semifinal del Campeonato Germán Pomares 1-1. Dos errores fatales, uno de Norlando Valle en el jardín izquierdo y otro de Sandor Guido en primera, abrieron el camino para que los norteños lastimaran severamente a López que perdió el duelo ante un superlativo Elvin García que se ha mostrado indomable desde el montículo, acumulando dos triunfos claves que mantienen peleando al equipo de Henry Roa.

Se jugaba la parte baja del cuarto episodio, cuando Ramón Flores abrió tanda conectando hit por el izquierdo. Norlando Valle no pudo controlar la pelota y Moncho como Usain Bolt se largó hasta la antesala. Tomo turno Moisés Flores y ligó un batazo por primera que en teoría era controlable para Sandor Guido, no obstante, el inicialista no pudo quedarse con la señora de las cuatro costuras, Ramón anotó y Estelí se adelantó 1-0. Wilton, ya estaba perdiendo, mostrando cierto desconcierto. Nolan Cruz pegó imparable y puso hombres en las esquinas sin out. Fue entonces que Norgen Melgara con un rodado por la intermedia, propició el 2-0 que definió el partido.

García tuvo un arranque sensacional, retirando a los tres primeros bateadores leoneses, Arnol Rizo, Enmanuel Meza y Darwin Sevilla. Pero en el segundo episodio se metió a problemas, aceptó imparables consecutivos de Sandor Guido y Marvin Martínez sin out y con Norlando Valle en el cajón de bateo. Sin embargo, el zurdo salió del atolladero con temple de acero, hizo fallar a Valle con elevado por tercera y obligó a Óscar Cortez a batear para doble play. ¡Cómo desperdició León las oportunidades de producir carreras en el juego!

Noche fatal de Valle

Valle el hombre más explosivo de los metropolitanos en estos playoff tuvo una noche caótica, no solo por fallar defensivamente, también porque desapareció en momentos claves del juego. En la apertura del cuarto episodio antes de las anotaciones de Estelí, con Marvin Martínez circulando en segunda tras conectar un doble, Norlando roleteó por tercera, desperdiciando la oportunidad de producir carrera.

En el séptimo, otra vez, Valle apareció en escena con dos hombres en las bases sin out, por doble de Sandor e imparable de Martínez. Norlando visiblemente desesperado se ponchó ante García. Después, Óscar Cortez falló con un elevado por primera. Quebin Díaz conectó un fly por el jardín derecho, el segunda base Flavio Cruz innecesariamente se metió a esa zona del terreno, dejó caer la pelota, permitiendo la anotación de Sandor desde la antesala. Ese fue el único daño tangible que le hicieron a García que terminó la entrada y no apareció más en el octavo.

García lanzó siete innings, permitiendo seis imparables (dos dobles), otorgando dos pasaportes, y propinando cinco ponches en un alarde de dominio absoluto. En la otra acera, Wilton López caminó ocho entradas de siete hits y dos anotaciones. Después de la salida de Elvin, entró el zurdo Armando Montenegro al relevo, adjudicándose juego salvado. Pero Montenegro tuvo que salir de algunos problemas, en el octavo abrió la entrada golpeando a Hernaldo Aráuz, quien avanzó a segunda por toque de sacrificio de Rizo. Afortunadamente supo resolver dominando a Darwin Sevilla y Enmanuel Meza. Una vez más, León dejaba escapar la oportunidad de empatar el juego.

En el noveno, los metropolitanos tuvieron cerca el empate. Montenegro golpeó a Sandor. Entró Wandley Ocon como corredor emergente y al primer intento queriendo robarse la segunda, fue atrapada en la intermedia. ¿Por qué Panal envió al robo con Marvin Martínez en el cajón de bateo? Martínez conectó un doble que hubiese puesto dos hombres en las bases sin out. Aun con el desperdicio de Ocón, Valle tenía la oportunidad de redimirse, pero otra vez falló. Conectó un roletazo por tercera, atraparon a Martínez entre la intermedia y la antesala, y por escogencia Norlando logró colarse a la segunda. Óscar Cortez recibió boleto y Panal mandó de emergente a Isaac Martínez, quien falló con un elevado al izquierdo finalizando el encuentro.