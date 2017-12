Óscar García: Neymar tiene más libertad en el PSG para mostrar su talento

El entrenador español del Saint-Étienne, Óscar García Junyent, consideró que el brasileño Neymar, contratación estrella del París Saint-Germain (PSG), tiene "más libertad" para mostrar su "talento" en su actual club que en el Barcelona.



"En el PSG, Neymar tiene aún más libertad para mostrar su talento que en el Barcelona. Pero no tenemos que centrarnos apenas en él, porque es todo el equipo del PSG que es peligroso", manifestó García Junyent, en la rueda de prensa previa al PSG-Saint-Étienne del viernes 25, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga francesa.

El entrenador catalán, antiguo jugador del Barça en los años 90, asumió que "habrá que tener algunas cautelas para pararlo porque figura entre los tres mejores del mundo", aunque alertó que tendrán que estar igual de atentos a jugadores como el uruguayo Edinson Cavani o el argentino Ángel di María.

"Todos los jugadores en el PSG pueden marcar la diferencia. Por ello, nuestro nivel de concentración ha de ser elevado", ahondó el entrenador español, que ya entrenó al israelí Maccabi Tel Aviv, los británicos Brighton & Hove Albion inglés y Watford y el austríaco Red Bull Salzburgo.

El Saint-Étienne, el club más campeonatos de Francia (10), ha realizado de la mano de García Junyent el mejor debut en 43 años y ha sumado tres victorias en otros tantos partidos, por lo que es tercero con los mismos enteros que el Mónaco y el líder PSG.



"París es el gran favorito del campeonato. Pero en el fútbol, no hay nada de imposible. Si no podemos luchar con ellos durante una temporada, sí que lo podemos hacer en un partido. Por eso, si no vamos a París a sacar algo, es mejor que nos quedemos aquí. Hemos venido trabajando bien", adujo el técnico nacido en Sabadell en 1973.