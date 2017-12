Campos en acción

El “Zurdo” Wiston Campos vive un momento de estabilidad emocional y profesional inmejorable. Después de estampar su firma con William Ramírez y Nica Boxing de Pablo Osuna para que manejaran su carrera, el muchacho ha recuperado la motivación e ilusión de disputar título mundial lo más pronto posible. Tiene calidad, buena técnica, velocidad, y con un poco más de trabajo puede seguir evolucionando como boxeador.

Campos regresará al ring este viernes para enfrentar al mexicano Martín Cardona en un peso límite de 136 libras a 8 asaltos. El duelo será el estelar del cartel boxístico que montará la promotora Nica Boxing este viernes en el gimnasio Nicarao, en Managua. Ayer se realizó la conferencia de prensa oficial con todos los protagonistas del evento, en el que también participará el excampeón mundial matagalpino Byron “El Gallito” Rojas, cruzando disparos con el muchacho Nelson Luna en 105 libras.

“Daré la sorpresa”

Cardona es originario de Guadalajara, Jalisco, México. Debutó en el boxeo profesional el 22 de mayo del 2010, noqueando a José Luis Zapien. Tiene un récord de 22 victorias (14) y 7 derrotas y ha ganado sus últimos tres combates. El azteca se describe como un boxeador estilista, de manera que será un pleito en el que Campos será el gato persiguiendo a un ratón.

“Vamos a dar la sorpresa contra Campos. No defraudaré. Escuché comentarios que los rivales extranjeros se vienen a caer, definitivamente ese no es mi plan, hice una gran preparación. Soy un peleador elusivo, no soy fajador, me gusta el boxeo fino, voy a tratar de indigestarle la pelea a Campos”, dijo Cardona.

Por su parte, el nicaragüense que viene de noquear al dominicano Marco Acevedo, confía en repetirle la dosis al azteca. “Estamos listos. El mexicano viene para adentro, hemos trabajado fuerte con mi entrenador. Me siento motivado después de haber firmado con don William Ramírez y Nica Boxing. Iré a buscarlo, de acuerdo a lo que me proponga cambiaré de estrategia. Tengo las condiciones para buscar el nocaut si el azteca se faja”, indicó Campos.

Más combates

En el tercer pleito de importancia, Helton Lara se medirá a Jordan Escobar por el título Fedecentro 115 libra de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Danny Mendoza retará a Marlon Cruz. Juan Argüello intentará derrotar a Adolfo Barrera. En tanto Bryan Ruiz intercambiará metralla con Francisco Mejía. La velada arranca a las 7 de la noche y la entrada es gratuita.