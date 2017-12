Benzema, de nuevo descartado por el seleccionador francés Deschamps

El delantero del Real Madrid Karim Benzema vuelve a quedarse fuera de la lista de convocados por el seleccionador francés, Didier Deschamps, para los dos próximos duelos de Francia ante Holanda (31 de agosto) y Luxemburgo (3 de septiembre), clasificatorios para el Mundial de 2018.



Benzema (81 encuentros internacionales y 27 goles) lleva casi dos años sin participar con su selección desde que fue imputado a finales de 2015 por presunta complicidad en el chantaje con un vídeo sexual a su compañero Mathieu Valbuena.

"Sabéis mi posición, no ha evolucionado. Nada ha cambiado (...) No he hablado en que perturbe al grupo", expuso Deschamps, quien no confirmó si no volverá a convocarle.



En la lista sí que hay otros jugadores franceses del campeonato español: los defensores barcelonistas Lucas Digne y Samuel Umtiti, el central madridista Raphael Varane y el delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann.

El seleccionador también ha vuelto a llamar al codiciado delantero del Mónaco Kylian Mbappé, de 18 años, a pesar de su conflicto con su club, ya que pretende marcharse al PSG de Neymar.



Sin embargo, Ousmane Dembélé (Dortmund) sí que se ha quedado fuera, pues, según el técnico, no quiere llamar a un jugador inactivo en las últimas semanas debido a su posible transferencia al Barcelona.



El técnico francés fue cuestionado con insistencia por Benzema y comentó que se remitía a las declaraciones de mitad de año, cuando sostuvo que la ausencia del jugador, pese a la buena temporada que completaba con el Real Madrid, se debe a que "se ha creado un grupo con un equilibrio y una armonía", dando a entender que el delantero no participaba de ésta.

También se expresó acerca de Griezmann, quien llegará sin muchos minutos en las piernas debido a la sanción de dos partidos en la Liga española.



"Seguramente no está al 100 %, pero la calidad está ahí, no estoy inquieto con eso (falta de minutos). Él ya hizo una pretemporada", explicó Deschamps, quien, con un tono de humor, aseveró que "no hay riesgo de que se lesione este fin de semana".



Francia marcha segunda en el grupo A, empatada a 13 puntos con la líder Suecia, que se adjudicaría la plaza directa al Mundial de Rusia, y tiene tres de ventaja sobre Holanda.