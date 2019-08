Sin Deco y Ronaldinho, mejor para el Madrid

Julio Baptista, centrocampista brasileño del Real Madrid, no ve claro que Deco y Ronaldinho no formen parte del equipo titular del Barcelona para disputar el clásico, aunque afirmó que si se cumplen las primeras pruebas de Frank Rikjaard, “mejor” para los intereses madridistas.



“No sé si Deco y Ronaldinho serán suplentes o no. Debemos preocuparnos del Barcelona como equipo. Tienen un esquema y saben jugar, aunque es cierto que Ronaldinho es un gran jugador al que hay que prestar especial atención si está sobre el césped”, dijo.



“No nos preocupa si van a jugar, si lo hacen habrá que estar más atentos porque son jugadores con muchas condiciones y calidad. Sino juegan para nosotros, mejor, sabemos de las condiciones de Ronaldinho, no se le puede despreciar porque en un minuto puede desequilibrarlo todo”, agregó.



Baptista analiza su titularidad con Bernd Schuster, como el premio a su trabajo. Ahora, espera ser titular en el Camp Nou.



“Espero jugar, vengo haciendo un gran trabajo y ahora estoy recogiendo los frutos. Ojalá pueda disfrutar, jugar en Barcelona y que el equipo gane en el Camp Nou, dejando el 2007 más líderes aún”.



Sobre las claves del enfrentamiento, pidió personalidad al Real Madrid para controlar el encuentro. “Será un partido bueno y entretenido, pero si les dejamos llevar la manija vamos a sufrir. Por eso tenemos que salir por el partido y demostrar desde el primer minuto que queremos ganar”.



Por último, recordó otros partidos que ya ha disputado en el Camp Nou en su carrera. “Tengo buenos recuerdos. Tanto con el Sevilla, como con mi selección en un amistoso en el que marqué de chilena”.



“La única vez que he ido con el Real Madrid hemos empatado, y recuerdo una gran ocasión de Roberto Carlos para ganar, así que no puedo decir que guarde ningún mal recuerdo”.