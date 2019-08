“No nos confiamos”

Aún cuando todavía existen algunos incrédulos “anti-boeristas”, reconocer desde ya al team capitalino como finalista es lo más práctico de aquí en adelante en la Liga Nicaragüense de Béisbol Profesional.



Con la amplia ventaja que presentan sobre el tercer lugar, como están jugando y ganando, no hay manera de atreverse a apostar contra ellos. Ya se alista el panorama de la Final en Managua y el entusiasmo crece.



Pero en medio de los festejos de cada victoria, de la Final que se avecina, el mentor Lourdes Gourriel tiene otra visión del ambiente. Con cautela opina y luce muy recatado al momento de elogiar a su equipo.



“Hemos pasado tantos años en la pelota, que no me puedo confiar y quiero que mi equipo tampoco lo haga”, dijo el manager.



¿Por qué no luce tan confiado?

“El béisbol es un deporte que en una serie corta, un equipo débil se te cruza por el camino y te hace añicos los planes. Yo lo he visto y por ello te lo digo”.



¿Todos visualizan la final contra el San Fernando, así lo hace usted?

“Chinandega tiene chance de hacerlo, pero obviamente que el San Fernando como está en segundo lugar, se apunta a ser otro finalista. Sea contra quien sea vamos a respetarlo y le jugaremos al cien por ciento”.



¿Cuál ventaja significativa cree que tiene el Bóer sobre los demás clubes?

“Ahorita nuestra ventaja es que estamos jugando excelentemente en todo. Nuestro pitcheo luce bien, nuestra defensa está resolviendo y el bateo mete miedo. Pero te diré que en una final, todo esto queda borrado. Ya no hay ventajas significativas. Por eso hay que cuidarse bastante”.



¿El Bóer en el último día de las inscripciones no hizo ningún movimiento, cree que tiene el equipo perfecto para ser Campeón?

“Cuando un conjunto está ganando, no debe de tocársele en nada. Este equipo tiene team work y tenemos confianza que seguirán haciendo un buen papel en el terreno”.