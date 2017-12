David Villa en una nube en su vuelta con la selección española

El delantero de la selección española David Villa aseguró este martes estar viviendo "en una nube" tras su vuelta a la Roja, tres años después de su última aparición con el conjunto nacional en el Mundial de Brasil-2014.

"Estoy viviendo en una nube. Estoy muy contento viendo a los amigos otra vez, no sólo a futbolistas, tengo grandes recuerdos de aquí, pero lo estoy viviendo en presente", afirmó Villa en una rueda de prensa.

El 'Guaje', de 35 años y máximo goleador histórico de la Roja con 59 goles en 97 partidos, se mostró feliz con su convocatoria y no descartó que pueda ser una motivación para otros mitos de la Roja como Iker Casillas.

"Si es una motivación para los demás, pues me alegro", afirmó Villa, al ser preguntado sobre este particular, insistiendo en que "yo sólo he hecho lo que durante toda mi vida: he trabajado al máximo para que el seleccionador se fijara en mí y me llamara".

Villa ha sido uno de los elegidos por el seleccionador Julen Lopetegui para los partidos de clasificación para el Mundial de Rusia-2018 contra Italia el sábado y Liechtenstein el próximo.

"Sabía que era complicado por los grandes delanteros que hay, pero seguí trabajando y con la ilusión de volver", añadió el delantero de los New York City, al que la ausencia de Diego Costa, por su falta de minutos, puede haber abierto la puerta.

"Estoy aquí y sé que Costa es un gran jugador. De no tener ese problema seguramente estaría aquí, es un gran amigo y espero que se solucione", dijo, en referencia, a la situación del hispano-brasileño que ni entrena ni compite con el Chelsea, intentando forzar su traspaso al Atlético de Madrid.

"Estoy aquí para ayudar sin pensar en lo que sería en otro caso", añadió el exdelantero del FC Barcelona, que no consideraría una decepción no ser titular.

"Estoy viviendo unos días maravillosos, llevo tres años sin venir y me lo tengo que ganar, no vale de nada lo que ha pasado anteriormente. Ojalá vea el entrenador que puedo hacerlo", insistió el 'Guaje'.