La selección de Costa Rica se entrena con el equipo completo y con el objetivo claro de amarrar la clasificación al Mundial de Rusia 2018 en los dos partidos de septiembre frente a Estados Unidos y México.



"Estos dos partidos son muy importantes para lograr la clasificación lo antes posible. Son también los más lindos de jugar", declaró a los periodistas el centrocampista David Guzmán, del Portland Timbers estadounidense.

Costa Rica visitará a Estados Unidos el próximo viernes en la ciudad de Nueva Jersey, y recibirá a México el martes siguiente en el Estadio Nacional de San José. Los ticos podrían obtener el boleto mundialista con dos buenos resultados.



El zaguero Francisco Calvo, quien juega para el Minesota United estadounidense, afirmó que la selección de las barras y las estrellas será un rival "difícil" por su "buen nivel", pero advirtió que Costa Rica "le puede competir" en su patio.

Calvo también subrayó que Costa Rica no quiere jugarse el boleto en las últimas dos jornadas programadas para octubre ante Honduras y Panamá.



Contra Estados Unidos y México "son dos partidos sumamente importantes porque no queremos llegar a la última fecha forzados", dijo Calvo.



En esa misma línea se expresó el lateral izquierdo del Sunderland inglés, Bryan Oviedo, porque considera que no sería lo ideal jugar bajo mucha presión el cierre de la eliminatoria.



"Es muy importante clasificar ya y no esperar los últimos dos partidos. Es muy importante para nosotros ganar en Estados Unidos y sería muy lindo cerrar acá ganando ante México", comentó

La selección tica entrenó hoy con todos los convocados, incluido el portero del Real Madrid, Keylor Navas.



El equipo viajará mañana a Estados Unidos y regresará a San José el sábado para preparar el compromiso frente a México.



Tras seis jornadas disputadas de las diez que conforman el hexagonal final de la Concacaf, la selección mexicana es líder con 14 puntos, seguida por Costa Rica (11), Estados Unidos (8), Panamá (7), Honduras (5) y Trinidad y Tobago (3).