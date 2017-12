Jóvenes púgiles se exhiben en Carazo

La promotora Pinolero Boxing, que dirige Marcelo Sánchez, ofrecerá el próximo sábado 2 de septiembre un cartel pugilístico de ocho combates, que tendrá lugar en la cancha municipal de Dolores, Carazo, a partir de las 7:00 p.m. En el evento 121 de “PB”, que en julio pasado celebró su duodécimo aniversario, 16 peleadores subirán a los encordados con la intención de salir airosos y mejorar sus respectivos récords.

El combate estelar de la noche estará a cargo de Yenn “el Infinito” González (4-1-0-2 KO) contra Amílcar “el Veneno” Maradiaga (3-0-0-2 KO), una reyerta entre dos contrincantes que apenas están dando sus primeros pasos en el pugilismo rentado, pero que están enfocados en brindar un buen espectáculo. Ambos están conscientes del reto que representa ser estelaristas de una función y esperan cumplir con las expectativas.

“Me he preparado bien para esta pelea, sé que mi rival no será fácil, pero confío en que impondré mi estilo. Me considero un púgil fuerte, rápido y chocador, no rehúyo ningún reto y este lo voy a afrontar de la mejor manera”, manifestó González, quien espera acabar con la marcha invicta de Maradiaga.

“Entiendo que ambos nos hemos preparado para esta pelea, él no es el único que desea ganar, compartimos esa idea. Aquí saldrá con las manos en alto el que sea más contundente y cometa menos errores. Está bien que él llegue confiado, de mi parte trataré de boxearlo y sacar el resultado positivo para mantenerme invicto”, declaró el “Veneno”. La reyerta está pactada a cuatro asaltos en 105 libras.

Chinandega vs. Carazo

Una particularidad de esta cartelera es que varios púgiles oriundos de Carazo enfrentarán a rivales de Chinandega, lo cual sectorizará a las barras. En el combate semiestelar, Reinaldo “el Flaco” Jiménez (5-1-4 KO), de Diriamba, enfrentará al chinandegano Edwin “el Guerrero” Tercero (8-5-2 KO), en un pleito amarrado a seis rounds en 126 libras.

En otros combates, Marcos “el Soldado” Cárdenas (4-1-1) enfrentará a Imer “Cerebro” Hernández (1-4), a cuatro episodios en 122 libras. A seis rounds y en las 122 libras está pactado el duelo entre Bryan “el Bárbaro” Mairena (6-0-2 KO) y Alain “Destructor” Aguilar (4-6-2-1 KO). Julio “el Inmortal” Tercero (0-2) chocará contra Jonas “Príncipe” Castillo (3-2-3 KO), en cuatro asaltos y en 130 libras.

Eduardo “Zorro” Tercero (2-0-1-2 KO) se medirá ante Ricardo “Destructor” López (4-7-2-3 KO), a cuatro asaltos en 119 libras. Gabriel “Shaggy” Escalante (2-0-2 KO) chocará contra Ervin “el Chácaras” Flores, en 140 libras a cuatro episodios. También a cuatro asaltos está prevista la pelea entre Steven “Terremoto” Borge (1-0) y Moisés “Maravilla” Mendoza (3-7-1-1 KO), en 106 libras.