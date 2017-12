El primer juego de la final del Pomares entre Rivas y León se suspendió esta tarde debido a la lluvia, informaron los organizadores.

"Oficialmente el primer juego de la final León vs Rivas se pospone a causa de la fuerte lluvia que cae en la ciudad metropolitana. El juego se programa para este jueves, a las 2 de la tarde", indica un corto comunicado.

El León se clasificó a la final del Pomares el pasado lunes, cuando venció al Estelí 6-1 en el quinto y decisivo juego de la semifinal.

Por su parte, el Rivas había resuelto al Maltagalpa en la otra semifinal.

El León parte como favorito en la final del Pomares, debido a la profundidad de su pitcheo.

Ambos equipos protagonizaron, en 1980, la primera final de los pomares y el destino los ha puesto cara a cara una vez más. Pero en esta ocasión, los fanáticos deberán esperar unas horas más para poder disfrutar del duelo.

La lluvia, literalmente, aguó la fiesta del beisbol este miércoles.

El detalle

La entrada una tormenta tropical a territorio nacional impidió el arranque de la final del Campeonato Germán Pomares en León, los árbitros del juego decidieron que la serie sea reanudada hoy a las 2:00 p.m. en la ciudad metropolitana.

Mauricio Berríos, responsable de deportes de la Alcaldía de León y administrador del estadio Héroes y Mártires de Septiembre de la ciudad universitaria, argumentó que a su criterio la decisión fue tomada de manera precipitada ya que considera que si se hubiera esperado una hora más el partido se hubiese podido realizar sin ningún problema.

“Creo que hubiéramos esperado hasta la 6:00 p.m., tenemos una hora más y creo que si hubiéramos esperado esa hora, la fanaticada que estuvo aquí desde las 6:00 de la mañana haciendo fila para comprar su boleto no hubiera hecho esa fila en vano”, afirmó Berríos.

El administrador del estadio también argumentó que la suspensión del primer partido de la final del Pomares no se debió al estado del terreno de juego, ya que afirma que “el campo tiene buen drenaje, sí es verdad que se ven algunos baches que podrían afectar las condiciones del terreno, pero eso en una hora está completamente seco, el terreno quedaría en buen estado, se le daría mantenimiento, si es requerimiento de los árbitros, pero el juego podría haber iniciado”.

“A veces la fanaticada no entiende de estas cuestiones y sale hablando, maldiciendo y diciendo un poco de cosas que no es lo correcto, ellos no se dan cuenta que es por una tormenta tropical que se suspende el juego. A algunos se les entiende, hay gente que viene de largo, de las comarcas de León, de fuera de León, de otros departamentos y sabemos que es difícil venir desde lejos solo para que se suspenda el partido”, afirmó Berríos.

El juego se reprogramó para mañana a la 2:00 p.m. y de continuar la lluvia, Mauricio Berríos afirma que hay un plan para asegurar que el terreno esté en óptimas condiciones.

“Estamos preparados para una eventualidad, tenemos a disposición por orden de la Alcaldía, una cuadrilla de la división de mantenimiento de obras públicas que está preparada con palas mecánicas, compactadoras, tierra y arena especial para echarle al campo, si es posible a todo el terreno para que haya las condiciones para poder jugar, todo esto está para realizarse un una hora como mínimo y en dos como máximo, esto en dependencia de lo que decidan los jueces”, afirmó.