Salvan a Diego

Diego Sandino salió cabizbajo de la colina, víctima de la feroz ofensiva chinandegana… Sin embargo, en el cierre del noveno inning, los que bajaron la cabeza fueron los occidentales, cuando Danilo Sotelo, con sencillo al bosque central, produjo dos carreras para dejar en el campo a los Tigres siete carreras por seis, “salvando” a Diego de la derrota.



“Veníamos de una derrota ayer (viernes) que la teníamos en el bolsillo, y nos ganaron. Tuve ese turno importante, le pedí al Señor que me lo diera, me lo dio y lo aproveché. (Pedro Minaya) me tiró una curva, traté de hacer contacto, chocar la bola y gracias a Dios salió el batazo donde no había ningún fildeador”, le dijo emocionado Sotelo al colega Silvio Martínez, de radio Corporación.



Sotelo concretó un rally de cuatro carreras en el noveno inning, en el que Boanerges Espinoza se descontroló y echó a perder la gran ventaja que le heredó Julio César Ráudez, quien hizo un gran trabajo, pero no tuvo decisión.



“En mi mente estaba que Minaya había dado una base, sabía que vendría buscando la zona, traté de aprovecharlo y eso es lo que hice”, agrega Danilo.



Chinandega atacó fuerte a Diego Sandino, marcándole las seis carreras, dos en el primer inning por jonrón de Wilson Batista con Adam Fox embasado por sencillo. Agregó una en el tercero por hit empujador de Luke Gorsett, y en el sexto le anotaron otras tres carreras, destacando dobles de Gorsett y Ambriorix Concepción, y sencillo de Adolfo Matamoros, productor de dos.



San Fernando, que en los primeros cuatro innings no conectó hit, produjo una en el quinto combinando doble de Darío Delgado, quien corrió mal y se entregó en tercera en rola de Gilton Calderón. Marcos Sánchez recibió boleto, y después de un gran lance de Fox en segunda, Calderón anotó por pasbol.



Las Fieras agregaron dos más en el séptimo por rolas empujadoras de Gilton y Sánchez, que pusieron el juego 6x3 y los chinandeganos lucían confiados.



La rebelión llegó en el noveno. Con un out, Calderón conectó sencillo, se ponchó Sánchez, pero Aníbal Vega como emergente respondió con doblete empujador. Eddy Talavera recibió base y Víctor Gutiérrez también admitió boleto para llenar la casa. Pedro Minaya relevó a Boanerges, le dio base a Ofilio Castro, anotando Vega para el 6x5, y luego siguió Sotelo con su hit decisivo.



La victoria aleja a las Fieras a 5.5 juegos sobre el Chinandega, y hoy deciden la serie en Chinandega.



El juego lo ganó Jairo Pineda, quien tiró el noveno inning, y perdió Boanerges Espinoza. No tuvieron decisión los abridores Julio Ráudez y Diego Sandino, quien se mantiene invicto con ocho triunfos seguidos.