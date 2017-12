Los Leones de León dejaron tendido al Frente Sur de Rivas y tomaron la ventaja en la serie final del Pomares gracias a un hit de Norlando Valle en la parte baja del onceavo episodio, cuando las bases estaban llenas y el juego empatado a dos carreras.

Valle no esperó y al primer lanzamiento conectó la bola entre primera y segunda para empujar la carrera número tres y definitiva.

Después de un impecable trabajo monticular de Wilton López, quien ponchó a 10 adversarios y permitió solo una carrera -en el quinto episodio-, entró en su relevo Wilber Bucardo, quien permitió dos carreras en el noveno inning y tiró a la basura todo el trabajo realizado por Wilton.

En la parte baja del noveno, Marvin Martínez conectó un doble empujando la carrera del empate para León, que regresaba a la vida luego de estar abajo en la pizarra.

Dos entradas más tarde, León consiguió la victoria y dejó tendido en el campo al conjunto rivense, quienes luego de estar a un paso de la victoria ahora se encuentran atrás en la serie final.

Ariel Delgado, manager de León, habló del relevo de Bucardo, que casi le costó el partido.

“Me acerqué a wilton y me dijo que estaba un poco cansado, que era mejor darle paso a nuestro cerrador, que es Bucardo. Lamentablemente no pudo hacer el trabajo, así es el besibol, le pasa a los mejores relevistas y él no es la excepción, pero después llegó Eduarw Jiménez a poner en orden las cosas y aquí está el resultado, ganamos” , mencionó el manager de Los Leones.