En su casa de habitación ubicada en Montana, Los Ángeles, California, Juan Larena abrió las puertas a El Nuevo Diario para conceder una entrevista exclusiva.

El reconocido relator y analista argentino de la cadena Space dice estar emocionado por la cartelera del próximo 9 de septiembre en el StubHub Center (Carson, California), donde Román “Chocolatito” González buscará quitarse la espina y recuperar el título de las 115 libras del CMB al tailandés Srisaket Sor Rungvisai.

“Será la mejor cartelera del año, solo basta con ver las tres peleas principales”, señala el periodista con más de 20 años de experiencia en el mundo del boxeo. Con Larena se pueden pasar horas hablando de boxeo, más que mostrarse como una especialista capaz de desmenuzar detalle por detalle lo que puede suceder en un pleito, es un conversador natural. Habla con sencillez, recuerda la historia para contextualizar y explicar una situación, y es directo con su crítica.

Durante la conversación sostenida con El Nuevo Diario, Larena hizo un análisis completo del choque Sor Rungvisai vs. Chocolatito González. Cree que Román debe imponerse con más claridad si realiza los ajustes necesarios. Además asegura que en la primera pelea la ausencia de Arnulfo Obando, antiguo adiestrador del pugilista, pesó muchísimo, tanto así que aprueba el cambio que hizo el “Chocolatito” en la esquina, dándole la voz de mando al japonés Sendai Tanaka.

¿Qué esperar de la revancha entre Román González y Srisaket Sor Rungvisai?

Será una pelea de toma y dame. Creo que aun cuando le dieron la victoria al tailandés, cosa que discuto, le dio bastante batalla a González, más guerra de lo que esperaban los seguidores del “Chocolatito”.

Creo que el “Chocolatito” aprendió varias lecciones. No se puede hablar de robo, los tres jueces son de renombre. Para mí había ganado Román, más allá de la caída tempranera y la sangre. Más allá de criticar a los jurados, atacaría al réferi, quien no hizo los deberes.

¿Sor Rungvisai fue más de lo que esperábamos o Román no estuvo como de costumbre?

Sor Rungvisai hizo lo que esperaba. Es un tipo que va para adelante y tiene sus mañas, los cortes no vinieron por casualidad. Ahora habrá que hablar serio con el réferi que le toque estar en la pelea, para que esto no vuelva a producirse. De cualquier manera no consideraron que el tailandés pudiera ser tan bravo.

En fotos: El pesaje del Chocolatito González y Rungvisai

Lo veía como un rival difícil, con mañas, un tipo así nunca hay que menospreciarlo. Román va a ajustar, tiene una esquina nueva, una esquina que tiene sentido. Debe ganar el “Chocolatito” claramente.

Pesó ausencia de Arnulfo ¿Qué fallas vio usted de Román en el primer enfrentamiento?

Es difícil decir fallas. Quizás hay cosas que se pudieron hacer mejor, quizás hubo demasiado exceso de confianza, de allí viene el descuido y la caída del primer round. No fueron precavidos para neutralizar el juego sucio del rival. No nos olvidemos de la ausencia de Arnulfo Obando, tuvo que haber pesado.

¿Usted cree que pesó mucho la ausencia de Arnulfo Obando en esa primera pelea?

Creo que pesa para el “Chocolatito” y para cualquiera. No es la primera vez que me toca ver un peleador de primer nivel que se queda sin su entrenador, eso es un golpe serio. No quiero despreciar lo que hizo el tailandés, porque es un hombre que dio más de lo esperado.

¿Qué puede ofrecer Sor Rungvisai ahora como campeón?

Creo que tendrá que ser cuidadoso, pero no creo que pueda dar más que en la primera pelea. Puede ser que se presente más prolijo porque el réferi no será tan benigno, eso lo tiene que tomar en cuenta.

Tanaka, es positivo ¿El cambio de Wilmer Hernández por Sendai Tanaka en la esquina qué le pareció?

Creo que son ajustes buenos, ahora pedirle a la nueva esquina que cambie todo el panorama, cuidado, necesita un tiempo. Más allá que digan que Tanaka perdió con su hombre (Kamegai) contra Miguel Cotto, esas rachas negativas hasta Freddie Roach las tiene. Para mí Tanaka sabe lo que hace, es un cambio positivo.

¿Qué puede aportarle Tanaka a Román?

A estas alturas nadie le va a enseñar a boxear a Román. Lo único que puede ajustarle un poco es la viveza, advertirle que tenga más cuidado con el juego sucio del rival, toco y me voy, tratar de en lo posible tirar un poco de menos golpes pero ser más certero. Espero que sea una esquina donde solo una persona hable. Una esquina donde habla más de una persona, que es el entrenador, es una esquina negativa.

¿Puede definir el futuro de la carrera del “Chocolatito” este combate contra Sor Rungvisai?

La del mes de marzo no fue una derrota para Román. Para mí es muy ambiguo eso del mejor libra por libra, eso es pura publicidad, creo que el valor del “Chocolatito” sigue siendo el mismo, lo mantiene. Sigue siendo uno de los mejores.

Dice Román que necesita regresar a la escuela de Alexis Argüello, esa de tirar muchos ganchos y uppers…

Él tiene los golpes, pero le faltó continuidad. Tanaka no le va a enseñar a tirar golpes. Otro punto que se debe tomar en cuenta es que cuando un peleador está invicto hay una presión extra, ahora desapareció. Bernard Hopkins perdió su primera pelea profesional y lo tiraron fuera del ring en la última, eso no tiene nada que ver.

Inoue, una incógnita Se habla de que está confirmada la pelea entre Román y Naoya Inoue. Si ambos salen victoriosos, ¿cuál es su valoración de esa pelea?

Inoue es una incógnita. Fíjese en su récord a quiénes le ganó Inoue. ¿A Omar Narváez? Narváez siempre fue un protegido, hizo muchas defensas de título pero lo cuidaron.

Inoue vs. Román, ¿en qué país debería realizarse?

En Estados Unidos, aquí está el gran mercado, las organizaciones más grandes.

¿Podría ser una pelea de pago por evento (PPV)?

Creo que sí. Este año hubo un par de peleas de PPV, que debieron pagarle al público por ir a verlas. Aquí es una cuestión de marketing, no se debe hacer esa pelea que choque con otra de PPV.