Juan Francisco “El Gallo” Estrada está en Carson, California, sin coronas en sus hombros, pero con el mismo protagonismo como si las tuviera. El sábado enfrentará a Carlos Cuadras en la tercera pelea de importancia de la velada en el StubHub Center, combate que muchos creen se robará el show por la bravura de ambos mexicanos, además que los estilos dan para imaginar que sacarán chispas.

Es difícil no preguntarle a Estrada sobre el combate de Román vs. Sor Rungvisai, aunque también es irresistible no cuestionarlo de su deseo de enfrentar al nica en una revancha que se ha postergado durante más de cuatro años. Y entre tantas preguntas del periodismo nica, al final salió una confesión: El “Gallo” tuvo la oportunidad de volver a enfrentar a González y la rechazó por temor a perder, ya que su mano derecho tenía problemas que ahora están resueltos tras ser operado.

¿Qué rival es más difícil, Román González o Carlos Cuadras?

Sin duda que “Chocolate”. Ojalá que gane ante Sor Rungvisai. Triunfando yo ante Cuadras podría venirse la revancha con Román.

¿Te han dicho algo sobre esa revancha con González?

No hay planes todavía, pero se supone que mi pelea con Cuadras es eliminatoria. Ganando ambos tiene que ser una pelea directa.

“Puedo noquearlo” La primera pelea fue en el 2012, ¿Por qué creés que ha tardado tanto en consumarse la revancha?

Todos sabemos que el boxeo es un negocio. Él pide una buena bolsa por enfrentarme, ese es el motivo. Me interesa mucho la bolsa, pero me gustaría enfrentarlo. Yo peleé en 108 libras con él, pero no era mi peso, en 115 subiré más fuerte, con más experiencia, sé que puedo noquearlo.

¿Qué tanto te afectó la lesión en tu mano?

Me desanimó, pero siempre seguí entrenando. Me ofrecieron la pelea con el ‘Chocolatito’ cuando recién tuve la lesión, pero por cuidar mi récord, no la acepté. Me ofrecieron combates ante otros peleadores ante los que podía perder por mi lesión. Creo que ahora estoy muy bien para enfrentar a cualquiera.

Aconseja al “Chocolatito” ¿Cómo viste la primera pelea de Román vs. Sor Rungvisai?

Para mi ganó “Chocolate”. Los jueces tienen un mal criterio por la sangre, por una caída. No sé porqué motivo los jueces le dieron la pelea a Sor Rungvisai, ahora creo que Román va a ganar por nocaut.

¿Qué consejo le darías a Román para su revancha?

Vi que cuando lo conectó a la zona hepática lo castigó muy fuerte, pero no continuó con el golpeo abajo. Si lo hace en esta pelea lo terminará por nocaut.

¿Sería una desilusión para vos y para los peleadores de 115 libras que Román perdiera este sábado?

Sin duda que sería una desilusión. La gente quiere la revancha, de todo corazón quiero que gane esa pelea.