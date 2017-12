Chocolatito: He venido con la mejor condición física

Román “Chocolatito” González compareció ante los medios de comunicación, la tarde de este jueves en la última conferencia de prensa promocional celebrada en el Hotel Double Tree By Hilton, de cara al combate que sostendrá este sábado contra el tailandés Srisaket Sor Rungvisai. Mostrando un semblante de seriedad total, sonriendo poco, González caminó al estrado, tomó la palabra, asegurando que llega a esta revancha con la mejor condición física de su carrera.

Román no tardó ni cinco minutos en sus declaraciones. Posteriormente posó con Sor Rungvisai en el primer y único cara a cara antes del combate de este sábado en el StubHub Center en Carson, California.

“Dios me los bendiga. Quiero agradecerle a mi amigo Sor Rungvisai por darme la oportunidad de pelear con él”, dijo Román en el inicio de una intervención cargada de mucho agradecimiento para el ser supremo. “Dependo de Dios, es el único que me tiene aquí de pie. He venido en la mejor condición física, será una pelea bonita como al público le gusta, espero puedan disfrutarla. Todas las cosas se las he puesto en las manos de Dios”, agregó.

El show de Cuadras

Como de costumbre, el mexicano Carlos Cuadras, excampeón mundial 115 del CMB, se robó el espectáculo en la conferencia de prensa. En la semana, Cuadras había prometido que le tendría una sorpresa al “Gallo” Estrada y la cumplió con creces. El apodado “Príncipe” se apareció con un gallito de hule que al apretarlo emitía un sonido como chicharra. Los periodistas y todo el público que asistió no pudieron contener la risa, incluso hasta Román que estuvo serio, no se resistió ante la gracia de Carlos.

“Estoy contento, preparado, hare la mejor actuación de mi carrera, quiero recuperar el cinturón. Vengo con todo, así que Estrada que valla cacaraqueando porque no creo que cantes como Gallo. Te va a hacer bailar la princesa que dices”, declaró Cuadras, quien busca al igual que Estrada una revancha ante Román González.