Tras su victoria el pasado miércoles ante Rivas, los Leones de León quedaron a un juego de coronarse campeones de la liga Germán Pomares Ordóñez 2017. Ariel “Panal” Delgado, mánager de León, consideró importante aquella victoria y a la vez quitó presión a su club y se la trasladó al Frente Sur al afirmar que “para ellos no hay mañana, es ganar hoy o nunca”.

“Vamos a Rivas el día viernes (hoy), ellos no tienen mañana, nosotros sí, y esa presión no es para cualquiera, saber que no tenés mañana. Nosotros vamos buscando la victoria, ansiosos por regresar con el título de allá. Yo le he dicho a mi equipo que debemos jugar con amor y les aseguro que vamos para Rivas a buscar ese ansiado triunfo.”, afirmó el timonel leonés.

“Siempre me gusta hablar con los muchachos, hemos hecho un trabajo en equipo y se está reflejando en el campo de juego, si no defendemos, bateamos; si no bateamos, lanzamos y hacemos todo lo posible para conseguir la victoria, ese trabajo en equipo nos ha funcionado bien porque siempre hemos trabajado para eso, para conseguir el ansiado triunfo”, finalizó Delgado.

El mánager de los Leones no confirmó quién sería su lanzador para el partido de hoy, aunque sí reiteró que en su rotación tiene hábiles a sus mejores cartas: Wilton López, Joaquín Acuña y Edward Jiménez, el único inhabilitado para lanzar el partido de hoy es Fidencio Flores, ya que realizó 113 lanzamientos el día miércoles.

Por su lado, el timonel del Frente Sur, Eloy Morales, confía en que su equipo puede remontar su actual situación (ir abajo 3-2 en la serie final). “Hemos jugado una buena serie, León no está fácil, pero nosotros tampoco. El beisbol es impredecible y considero que nosotros podemos remontar las cosas y salir campeones”.

“Espero que el viernes (hoy), Rivas se crezca en su campo y juegue bien para poder empatar la serie”, finalizó Morales, quien sí confirmó que hoy su pícher abridor será el zurdo Pedro Torres.