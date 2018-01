‘Chocolatito’: “Voy a ganar, estoy fuerte”

Cumple. No hubo sorpresas, Román “Chocolatito” González marcó 114.8 libras ayer en la ceremonia de pesaje, mientras Srisaket Sor Rungvisai dio 115 en el StubHub Center de Carson, California. Fue el triunfo número 48 del tetracampeón contra la báscula, evidencia del compromiso y el profesionalismo del muchacho que jamás ha perdido una corona por no dar el peso.

Vi a Román con otro semblante este jueves. Soy del grupo de cronistas que estaba un poco preocupado por el cansancio que denotaba el rostro del tetracampeón, después de cuatro días de entrenamiento antes del pesaje. Pero ayer el muchacho se mostró más liberado, confiado y contento por el apoyo que recibió de una buena cantidad de aficionados nicas que llegaron a apoyarlo. “Voy a ganar el día de mañana (hoy), con la ayuda de Dios y el apoyo de los nicaragüenses. Estoy feliz, motivado y fuerte para la pelea. Todo salió bien, estuve comiendo tranquilo. Lo daré todo para que ese campeonato regrese a Nicaragua”, dijo González.

En foto: Chocolatito González y Rungvisai dan el peso

CMB atento. Finalmente apareció Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Le pregunté sobre si el organismo que dirige le había sugerido a la Comisión de California los tres jueces y el réferi del combate de este sábado después del robo que sufrió Román en Nueva York.

Sulaimán se limitó a responder que se habían reunido con los miembros de la Comisión, pero que al final el CMB no decide. También reiteró que el reglamento de su organismo no es válido en Estados Unidos. Es decir, que la regla de quitarle un punto por cabezazo a un peleador no estará vigente en el combate. Todo está en manos del réferi Thomas Taylor.

Hora del combate. Las primeras peleas del cartel de hoy en el StubHub Center arrancarán a la 3:15 p.m., hora de Nicaragua. Tres horas después empieza la transmisión de HBO con los pleitos más importantes Juan Francisco “El Gallo” Estada vs. Carlos Cuadras, Naoya Inoue vs. Antonio Nieves, y Román vs. Sor Rungvisai.

¿A qué hora se presentará el combate del “Chocolatito” en Nicaragua? Es difícil precisarlo con exactitud, pero podría arrancar entre las 8:30 y 9:00 p.m., todo estará en dependencia del desarrollo de los otros enfrentamientos. Anunciaron los organizadores del evento que habrá una conferencia de prensa 30 minutos después del duelo estelar entre “Chocolatito” y Sor Rungvisai. Estén atentos a las transmisiones que haremos hoy por el Facebook Live, horas antes del combate.