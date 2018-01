Allegri cree que en un futuro Dybala será el mejor del mundo junto a Neymar

El técnico del Juventus, Massimiliano Allegri, consideró este sábado que el argentino Paulo Dybala será el "mejor del mundo" junto al brasileño Neymar Júnior tras la retirada del también argentino Lionel Messi y del portugués Cristiano Ronaldo.



"Junto a Neymar, cuando se retiren Messi y Cristiano Ronaldo, será el mejor del mundo (Dybala). Estoy contento por él, está creciendo a nivel de liderazgo, de jugadas", declaró Allegri en una entrevista con "Sky Sport" al finalizar el partido liguero contra el Chievo Verona.

"Estoy seguro de que todavía tiene mucho margen de mejora", agregó comentando el momento del argentino, que ya lleva seis goles en tres jornadas de la Serie A.

Por lo que afecta a la visita del Juventus al Barcelona, en programa el próximo martes en el Camp Nou, Allegri opinó que los catalanes "son uno de los mejores equipos del mundo" y que "será un partido abierto".

"Es un duelo que vale mucho por la primera plaza, pero nosotros nos jugaremos el pase a octavos en el segundo, el tercero y el cuarto partido de la liguilla. Allí tendremos que ganar puntos", añadió.



En el encuentro de este sábado, terminado 3-0 contra el Chievo, el Juventus perdió al croata Mario Mandzukic por un problema físico, pero el técnico italiano no quiso dar informaciones sobre sus condiciones.



"No hay preocupación. Si no estará él (Mandzukic), jugará otro", sentenció.