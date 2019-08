A fajarse sin Messi

dplay@ibw.com.ni

¿Se imaginan a Scaramouche en un gran trance sin su espada, a Doc Holliday en un duelo sin su pistola, a Dalí frente al lienzo sin su pincel, a Fred Astaire tratando de bailar sin una pierna?

¡Oh no! En cada caso, un terrible drama.



Hoy, en el clásico del fútbol español, con el mundo empinado, pendiente de cada movimiento, el Barcelona le hará frente al Real Madrid en el Nou Camp, sin la genialidad, el olfato y la incidencia de Lionel Messi, en estos momentos, el jugador más desequilibrante en el fútbol mundial.



¿Qué equipo cojeando puede retar a éste Real Madrid?

Frank Rijkaard tratará de hacerlo si Ronaldinho juega y responde a las exigencias del duelo y las expectativas sobre su restauración, y si el camerunés Samuel Eto’o, demuestra estar próximo a la plenitud mostrando intactas su voracidad goleadora y eficacia a prueba de terremotos.



Los tres grandes monumentos de París son la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y el Museo de Louvre, y en el Real Madrid son vistos así: Rudd Van Nistelrooy, Raúl y Robinho, esa ruidosa tripleta que casi duplica en goles logrados a los cuatro fantásticos del Barça: Henry, Messi, Ronaldinho embancado y Eto’o que se lesionó.



¿Qué tan grande veremos a ese guardapalos escapado de los juegos por computadora como lo es Iker Casillas? Pese a contar con Cannavaro, Pepe, Heinze y Ramos en la defensa, la gestión de Casillas sobresale por su brillantez. Es de los arqueros más atacados, y por supuesto, se muestra espectacular girando alrededor de su eficacia.



Jugar en casa es una ventaja para el Barça. No pierde desde febrero del 2006 y ha ganado los siete partidos diputados en su Estadio en el actual torneo. Ojo, como visitante el Real es hueso duro. Se informa que con 14 puntos, sólo es superado por el Villareal que lleva 15.



La presencia de Gutti en el Real no es segura y se recomienda no perder detalles de la batalla por el control del balón y las progresiones que puedan asegurar Iniesta y Xavi por el Barça, con Baptista y Sneijder funcionando por el Real.



¿Quién será más decisivo entre Eto’o y Van Nislterooy? El duelo de goleadores reviste un gran atractivo. Rijkaard ha advertido que Eto’o ha alcanzado el nivel requerido para volver a ser considerado temible.



Dos equipos separados por cuatro puntos, el líder Real Madrid y el Barcelona, se enfrentan hoy en el Nou Camp. Por un par de horas, el planeta fútbol va a detenerse. Este es el clásico de mayor trascendencia.



Ver al Barça siete puntos atrás, es un sueño para Schuster el técnico del Madrid, en cambio, si el equipo catalán se acerca a sólo uno, se convertirá en una pesadilla.