Quieren hacer historia

En medio de la ausencia confirmada de Samuel Wilson y la duda de si va o no Emilio Palacios, la preselección viaja el martes 25 de diciembre a Brasil, para enfocarse en lo que pretenden sea una actuación histórica, cuando traten de pasar por primera vez a una segunda fase de las eliminatorias mundialistas rumbo a Sudáfrica 2010.



Técnicos, federados y jugadores se mostraron en esa misma sintonía en una conferencia de prensa ayer, en la que dieron detalles de la cantidad de partidos de fogueo que harán en 40 días de preparación en Río de Janeiro, la fecha de regreso de Brasil –-el 4 de febrero--, así como la promoción que habrá alrededor del equipo en los días previos a los partidos clasificatorios frente a Antillas Holandesas.



“Aunque no tenemos claro contra quiénes, sabemos que harán 12 juegos de fogueo en Brasil como parte de la preparación de la preselección en la escuela de talento de los Tigres do Brasil”, dijo Florencio Leiva, técnico de selecciones nacionales de la Federación Nicaragüense de Fútbol.



Pero no deja de ser preocupante que Rudel Calero y Samuel Wilson no estén en la preselección luego de argumentar problemas personales. Por las razones que sea, el equipo no contará con dos delanteros que podrían ser de enorme utilidad para lucir más ofensivo.



“No es conveniente sacrificar al equipo por uno o dos jugadores. Peor si no hay interés de representar a su selección nacional… Pero la federación hará su investigación, y si es mentira lo que dicen se tomará la decisión de castigar o no”, comentó Julio Rocha López, Presidente de la Federación.



Palacios decidirá hoy si va o no a Brasil. De no hacerlo, el club viajaría sólo con Wilber Sánchez, Ricardo Vega y David Martínez como únicos delanteros. Por ese motivo, están contemplando la opción de hacer gestiones de última hora para que viaje el primero de enero, el caribeño Félix Rodríguez.



“El resto, están claros a lo que van: trabajar las 24 horas del día si es posible, en función de venir con la mejor condición para clasificar. Si algunos creen que van a ir a la playa de Río de Janeiro a ver muchachas o cosa que se le parezca, estén seguros de que no lo van hacer”, advirtió Rocha.



Los nicas deben regresar el 4 de febrero de Brasil en horas de la mañana y jugar el 6 de ese mes a las 3:00 p.m. en el Estadio Cacique Diriangén, siempre que hagan los arreglos que solicitó la FIFA para mejorar las condiciones de esa instalación.



El duelo de vuelta será el 26 de marzo en Curaçao, donde podrían viajar algunos aficionados gracias a una promoción que hará la Federación en conjunto con Enitel, enviando la palabra GOOL al número 4665.



En esa misma promoción se incluirán varias empresas para ofrecer muchos regalos a los fanáticos que participen en el envío de mensajes.