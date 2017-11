Ricardo Mayorga promete noquear a su rival de Rusia en 30 segundos

Ricardo Mayorga se mantuvo fiel a su estilo, hoy, durante una teleconferencia con su rival ruso, Andrey Sirotkin, alias el "Toro", a quien enfrentará en Moscú el 3 de noviembre.

"Voy a comer vaca",dijo Mayorga a "El Toro".

El nicaragüense, en Managua, veía a su rival en una pantalla de televisión y se entendía con él mediante intérptretes.

"En Nicaragua el 2 de noviembre es el Día de los Muertos, pero voy a hacer que en Rusia el 3 de noviermbre sea el día de los muertos"... "No sos ni toro ni vaca, sos un corderito"... "En Rusia me pagarán por pelear un round"... "Rusia no va a olvidar mi llegada, porque en 30 segundos lo voy a noquear". Esas son las promesas de Ricardo Mayorga.

Al otro lado de la pantalla, Andrey Sirotkin, más joven, más fuerte y más callado, solo enseñó sus puños.

Mayorga, sentado en Managua, era vitoreado por un pequeño grupo de personas en un salón ambientado para la teleconferencia.

De fondo, se escuchó una voz femenina: "Él dice que habla con sus puños. Ricardo, enseñale tus puños vos también". El Matador no dudó en hacerlo.

La misma voz femenina en Managua volvió a dirigrse a Mayorga: "Ricardo, decile (al ruso) que habla más el promotor que el boxeador".

El Matador hizo caso a la mujer y retó al ruso a hablar.

En la pantalla, el intérprete ruso respondió: "Andrey Sirotkin habla con los puños".

Al terminar, Ricardo Mayorga soltó su último ataque verbal: "Que coma huevo en la mañana, huevo al medio día y huevo en la noche, porque los va a necesitar".

El 3 de noviembre será cuando se compruebe si la victoria estará del lado de Ricardo Mayorga o de los puños del callado ruso Andrey Sirotkin.