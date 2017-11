El controversial y carismático púgil nicaragüense Ricardo “Matador” Mayorga, que viajará a Rusia para enfrentar el próximo 3 de noviembre al local Andrey Sirotkin, está convencido de que el resultado de esa pelea marcará su futuro, ya sea para definir su retiro absoluto del boxeo, o bien para darse la oportunidad de realizar algunas reyertas que contribuyan con su economía.

“Si pierdo esta pelea no tengo nada más qué hacer en el boxeo. Tengo que ganar o estoy listo”, manifestó el propio Mayorga este lunes, minutos después de haber participado en una videoconferencia que presidieron desde Rusia los manejadores de Sirotkin, y en la que el contrincante del “Matador” se mostró muy relajado, sin entrar en polémica, aunque sentenció a Ricardo aduciendo que sus puños tendrán la última palabra.

En cambio, fiel a su personalidad y a la forma de mercadear sus peleas, el “Matador” le advirtió a Sirotkin, apodado el “Toro”, que lo noqueará en el primer asalto. “No va a pasar del primer round (Sirotkin), me siento bien preparado para enfrentarlo, él no ha peleado con alguien como yo. Verán un Mayorga agresivo, frontal, con sed de triunfo”, declaró.

Durante la videoconferencia, Sirotkin (13-0-3 KO), quien se hizo acompañar de personalidades de la promotora Patriot, admitió que para él pelear contra Mayorga representa una gran oportunidad de demostrar su calidad. “Mayorga perderá, tengo una fuerte pegada y la sentirá”, dijo a ratos, mientras uno de sus manejadores se robaba el show provocando a Mayorga ante los medios de comunicación rusos.

Sin margen de error

Bajo las orientaciones de su adiestrador Luis León, Mayorga alterna sus entrenamientos entre el gimnasio Iván Montenegro y el Nicarao, este último es donde realiza sus sesiones de guanteo. “Ricardo tiene la experiencia como principal aliado, hemos realizado un plan de trabajo para hacerle frente al ruso y vamos seguros de que hará una gran pelea”, refirió León.

Pero el adiestrador del “Matador” no es el único creyente de que este pueda alzarse con el triunfo, el exbicampeón mundial Rosendo Álvarez, quien junto a su esposa Ruth Roa concertó la reyerta entre Ricardo y Sirotkin, deposita un elevado grado de confianza en Mayorga y cree que el 3 de noviembre le infringirá al púgil ruso su primer revés en el boxeo rentado.

“Yo siempre he sido amigo de Ricardo, jamás estuve con él cuando estaba en la cima, sino cuando estaba abajo, de esa manera Dios a mí me ha ayudado también, me levantó del polvo donde me encontraba y estoy dispuesto a ayudarlo (…) Siempre fui quien lo orientó, pero no me hacía caso y ahora sí, ha tomado conciencia”, expresó el “Búfalo” Álvarez, quien de inmediato recibió palabras de agradecimiento por parte de Mayorga.

Al ser consultado sobre su condición física, Ricardo respondió como solo él sabe hacerlo: “podría ir de aquí a Rusia a pie y sin beber agua”, agregando que “ganaré en el primer asalto, luego le pediré a Rosendo que me quite los guantes y me pondré a saltar la cuerda”, dijo en tono burlesco, para enojo de sus detractores y para el gusto de quienes entienden que sus controversiales declaraciones son parte de un espectáculo.

La reyerta entre el “Matador” y el “Toro” ruso, está pactada a doce asaltos en 168 libras, por el título Internacional Asia Pacific avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).