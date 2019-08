Equipos apoyan a comisionado Selig

Bud Selig podría ser el comisionado del béisbol de por vida si así lo desea.



El respaldo hacia Selig de parte de los dueños de equipo es más fuerte que nunca, incluso después del Informe Mitchell sobre el dopaje entre los jugadores de Grandes Ligas, y que repartió responsabilidad entre los directivos del béisbol de las Mayores.



“No sé exactamente cuál fue el crimen de Bud. ¿Qué se supone que debía hacer?”, se preguntó el ex comisionado Fay Vincent. “No tiene una varita mágica. Tiene que trabajar con los dueños. Tiene que trabajar con la unión de jugadores”.



Hay dos cosas que importan más en el deporte profesional: ganar y generar ganancias. Y Seliga ha producido de las dos.



Más equipos tienen la oportunidad de ganar una Serie Mundial gracias al reparto de utilidades negociado durante su mandato. Y el béisbol tuvo récord de asistencia en 2007, superando la barrera de los 6,000 millones de dólares en ganancias por primera vez en su historia.



“Tiene el apoyo total de los dueños, el apoyo total”, dijo Jerry Reinsdorf, dueño de los Medias Blancas de Chicago.



Selig recibe un sueldo de 14.5 millones de dólares anuales, de acuerdo con las declaraciones en sus impuestos, y los dueños piensan que vale cada centavo.



“Es un gran comisionado, y está haciendo lo correcto al tratar de limpiar el deporte”, afirmó el dueño de los Yanquis de Nueva York, George Steinbrenner. “Lo apoyo por completo”.



Selig ha dicho que planea retirarse en dos años, cuando cumpla 75, aunque algunos dueños piensan persuadirlo para que se quede un poco más.



“Créanlo, definitivamente vamos a intentar”, aseguró Reinsdorf. “El trabajo no está terminado. No debería irse hasta que sepa que ha logrado todo lo que deseaba y que haya alguien listo para tomar el béisbol y llevarlo el resto del camino”.



Selig, quien había sido dueño de los Cerveceros de Milwaukee desde 1970, se convirtió en comisionado en septiembre de 1992, cuando los equipos forzaron la salida de Vincent.



Selig se convirtió en comisionado permanente en 1998, fue elegido para un período de cinco años y dejó de dirigir a su equipo, que su familia vendió en 2005.