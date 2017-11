Con jonrones de Bret Gardner, el curazoleño Didi Gregorius y el novato Aaron Judge, los Yankees de Nueva York vencieron este martes 8x4 a los Mellizos de Minnesota para avanzar como comodines a la Serie Divisional frente a los Indios de Cleveland.

Esta fue la decimotercera derrota consecutiva de los Mellizos en postemporada para empatar a los Medias Rojas con la racha más larga en playoffs, diez de ellas precisamente frente los Yankees.

La victoria fue para el relevista David Robertson (1-0) y el revés para el boricua José Berríos (0-1).

El taponero cubano Aroldis Chapman cerró el noveno -permitió un hit al astro Joe Mauer- con tres ponches y lanzamientos de 100, 101, 102 y 103 millas por hora.

Los Mellizos abrieron con ataque de largo metraje al conectar el segunda base Brian Dozier un jonrón por el jardín izquierdo contra el abridor dominicano Luis Severino, quien se fue sin decisión.

El pánico siguió después ya que acto seguido el dominicano Jorge Polanco negoció boleto y el boricua Eddie Rosario enganchó un lanzamiento de rompimiento y la envió de línea por encima de la valla derecha para poner en pizarra un 3-0 a favor de los Mellizos.

La artillería de los ´Twins´ se hizo sentir y a continuación el venezolano Eduardo Escobar disparó sencillo y el de origen alemán Max Kepler conectó doblete para decretar la explosión de Severino, quien sólo pudo sacar un out.

El relevista Chad Green se encargó del montículo y ponchó a Byron Buxton y al mexicano Jason Castro.

Los Yankees cargaron al cierre del primero con tres carreras por boleto de Gardner, sencillo de Judge y jonrón del curazoleño Gregorius contra el abridor Ervin Santana para empatar el partido a tres.

En el cierre del segundo Gardner la sacó de línea a la segunda grada del jardín derecho para que los ´Mulos´ se fueran arriba 4-3.

Los Mellizos empataron a cuatro en la parte alta del tercero por sencillo de Polanco y boletos a Rosario y Kepler y roletazo de Buxton para jugada de selección que permitió anotar al corredor de tercera.

En la parte baja del tercero los Yankees se fueron al frente otra vez por doblete del dominicano Gary Sánchez y sencillo remolcador del novato Greg Bird, ambos contra el boricua Berríos, para irse arriba 5-4.

Los Yankees aumentaron después el marcador 7-4 en el cuarto por jonrón de Judge con Gardner en primera por sencillo.

El conjunto de la Gran Manzana agregó otra en el séptimo (8-4) por boleto con las bases llenas a Aaron Hicks.

Los Mellizos venían de una temporada del 2016 con 103 derrotas, y ningún equipo había hecho la postemporada después de una campaña con 100 descalabros.

Por su parte, los Yankees tampoco eran favoritos para los playoffs, ni siquiera estaban seguros de que Judge estuviera listo para jugar todos los días en las Mayores.

Este miércoles se medirán los wildcards de la Liga Nacional por el comodín para la Serie Divisional.

Los actores serán los Diamondbacks de Arizona y los Rockies de Colorado, quienes contarán para ese encuentro con los lanzadores Zack Greinke (17-7) y Jon Gray (10-4), respectivamente.

El ganador del juego de comodines entre Arizona y Colorado se las verá después con los Dodgers de Los Angeles en el primer juego de la serie divisional de la Nacional el viernes en el Dodger Stadium.

Los Rockies fueron barridos en la Serie Mundial del 2007 por los Medias Rojas, mientras que los Diamondbacks ganaron el ´Clásico de Otoño´ del 2001 frente a los Yankees con hit de oro del cubano Luis ´Gonzo´ González.

Judge, poderoso y popular

El jardinero novato Aaron Judge, de los Yanquis de Nueva York, recibió la buena noticia de ser su camiseta la más popular y la que más se vendió durante la temporada regular de las Grandes Ligas.

El gran poder ofensivo de Judge, que le permitió alcanzar los 52 cuadrangulares, mejor marca en la historia de las Grandes Ligas para un novato, hizo la diferencia a favor de Judge, que a pesar del bajón después que concluyese el descanso del Fin de Semana de las Estrellas, se volvió a reencontrar con el bate encendido en la recta final de la temporada regular.

La camiseta con el número 99, que es la que viste Judge, le permitió ser el segundo novato con la más popular al final del año, luego de que el jugador de los Cachorros de Chicago, el tercera base Kris Bryant, lo lograra en 2015, y también lo hiciese en el 2016.

¡Apártate! gritó Judge

Precisamente, Bryant ocupó el segundo lugar en la nueva lista de las camisetas más vendidas, mientras que la tercera más vendida corresponde al compañero de Bryant, el primera base Anthony Rizzo.

Judge, de 25 años, acabó la temporada regular con .284 de promedio de bateo, además de impulsar 114 carreras.

Dentro de las 10 camisetas más vendidas están las de tres peloteros latinoamericanos, todos ellos puertorriqueños, como son el veterano receptor de los Cardenales de San Luis, Yadier Molina; el campo corto de los Indios de Cleveland, Francisco Lindor, y el segunda base de los Cachorros, Javier Báez.

Mientras que el venezolano estelar, el segunda base de los Astros de Houston, José Altuve, campeón de bateo de la Liga Americana, ocupa el decimotercer puesto.

Lista completa de los jugadores de las Grandes Ligas que tuvieron más venta de camisetas.

.1. Aaron Judge, New York Yankees



.2. Kris Bryant, Chicago Cubs



.3. Anthony Rizzo, Chicago Cubs



.4. Clayton Kershaw, Los Angeles Dodgers



.5. Bryce Harper, Washington Nationals



.6. Buster Posey, San Francisco Giants



.7. Yadier Molina, St. Louis Cardinals



.8. Mike Trout, Los Angeles Angels



.9. Francisco Lindor, Cleveland Indians



10. Javier Báez, Chicago Cubs



11. Corey Seager, Los Angeles Dodgers



12. Mookie Betts, Boston Red Sox



13. Jose Altuve, Houston Astros



14. Kyle Schwarber, Chicago Cubs



15. Gary Sánchez, New York Yankees



16. Cody Bellinger, Los Angeles Dodgers



17. Dustin Pedroia, Boston Red Sox



18. Freddie Freeman, Atlanta Braves



19. Noah Syndergaard, New York Mets



20. Nolan Arenado, Colorado Rockies.