Avellán, el arquitecto del beisbol menor

El expelotero Jorge Luis Avellán, que actualmente es coach de bateo de la Selección Nacional Sub-10 que participa en el panamericano en Reynosa, México, comenzó a dirigir beisbol menor desde hace ocho años. “Mi entrada al beisbol (menor) fue un poco irónica”, afirmó Avellán. “Hace casi nueve años, falleció mi niño y esa fue la razón más importante por la que yo me retiré del beisbol. Pasé dos años alejado del beisbol por ese motivo”.

“Fui al colegio donde trabajaba mi esposa (Teresiano de Granada) y la directora me dijo que tenían unos niños, y si podíamos con ellos hacer un equipo de beisbol. De ahí nació la idea, a los padres de familia les gustó la idea y así empecé a entrenar, solito, sin ningún otro entrenador. Luego los padres se motivaron y quisieron que participáramos en la liga de Granada, aunque no tuviéramos todavía las condiciones, entramos a la liga, no ganamos ningún partido, pero por lo menos los niños se divirtieron”, aseguró el entrenador.

Posterior a esa situación, Avellán afirmó que el presidente de la liga le pidió entrenara a la selección de Granada que iba para el nacional en Masaya, lo cual aceptó sin problemas. Estando en el Campeonato Nacional de Beisbol Menor, Avellán fue visto por el doctor Róger Gurdián y por Nemesio Porras y le ofrecieron entrenar a la selección infantil A que participó en el panamericano en Managua, en 2011, donde el equipo obtuvo medalla de bronce. Luego, el timonel estuvo a cargo de la selección infantil AA que participó en el panamericano en Guatemala, donde la Azul y Blanco también consiguió bronce.

Proyecto del beisbol menor

Las categorías infantiles han sido las responsables de que Nicaragua haya tenido en los últimos años mucho avance en el ranking mundial de beisbol. Para Jorge Luis Avellán, esto tiene que ver mucho con la participación del país en los torneos internacionales y esto es en gran medida al apoyo que el Gobierno ha dado al beisbol en las diferentes categorías.

“Si no fuera por el apoyo del Gobierno, no podríamos escalar en ese nivel, porque si vos no participás en los torneos oficiales no lo vas a lograr con solo participar en los torneos, ya tenés cierta cantidad de puntos, ya si agarrás medalla o quedás en cierta posición, ganás más puntos y eso es gracias al Gobierno que podemos participar en cada evento de cada categoría”, enfatizó Avellán.

“Nosotros cuando entrenamos a niños, tratamos de formarlos de manera integral, tratamos de enseñarles que no pierdan la pasión por el beisbol. Muchos de nuestros peloteros no llegan al beisbol rentado, porque llega un momento en que pierden la pasión por el juego, están pensando solo en el bono y no saben que el pelotero apasionado es el que avanza más. Al final, va obteniendo las dos cosas porque a medida que avanza en el beisbol, avanza económicamente. Muchas veces la ambición económica, a veces de muchos padres de familia, va por encima de la pasión al deporte”, finalizó Avellán.