Román: “Si me corono, quiero unificar con Rungvisai”

Después de que se reúna con Akihiko Honda en Japón, país al que pretende viajar este mes junto a su apoderado Carlos Blandón, el tetracampeón mundial Román “Chocolatito” González tendrá más claro el futuro de su carrera, eso incluye rival, fecha y lugar exacto de su próximo combate y también los cambios en el equipo de trabajo, específicamente en la esquina, donde se notaron deficiencia tangible durante el combate contra Srisaket Sor Rungvisai el pasado 9 de septiembre en Carson, California.

Lo único que ha dejado claro Román hasta el momento es su deseo de pelear con Khalid Yafai por el título 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El organismo prácticamente le puso en bandeja de plata la oportunidad al colocarlo hace unos días en el puesto número del ranking supermosca. “Espero que venga una buena propuesta, espero la respuesta del señor Honda. Ciertamente hemos platicado del tema de Yafai”, dijo González en una entrevista concedida a Iván Zavala, de Canal 10.

Está claro que de parte de Román tomaría la pelea con Yafai ya mismo, pero necesita la aprobación de su promotor, el señor Honda. Eso sí, desde ya grafica que lo que podría suceder si se convierte en campeón de la AMB, incluso dejó abierta la posibilidad a una tercera pelea con el tailandés Srisaket Sor Rungvisai.

“Quería pelear en diciembre, pero no me dieron la oportunidad, me dijeron que descansara. Si me corono, si me dan la oportunidad con Rungvisai, unifico títulos con él. Vienen grandes cosas, hay boxeadores que han caído y se han levantado. Dije que cuando perdiera no tendría excusas, donde he ido la gente ha respondido muy bien, eso me llena de satisfacción”.

No pone excusas

“En todas mis peleas voy en la mejor condición, Rungvisai me noqueó, me encontré con una mano, no me lo esperaba, me conectó bien. Es un zurdo bien complicado, hay que darle su mérito, no tengo excusas”.

Román habló sobre la posibilidad de tener un nuevo adiestrador, explicando que “lo principal es tener un entrenador de cabeza, estamos viendo opciones. Aquí todos somos un equipo, pero la cabeza es el señor Honda, es quien tiene la última palabra”.