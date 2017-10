Desde hace una semana, Byron “Gallito” Rojas tomó sus maletas, se montó en un vehículo, saliendo desde Matagalpa rumbo a Managua, donde actualmente está reconcentrándose en una casa ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera a El Crucero junto a Cristofer González y Roberto Arriaza; estos últimos peleadores también están en pleno ajetreo, pues tienen compromisos en el ring.

La falta de condiciones en Matagalpa obligó al “Gallito” a salir de su sitio de comodidad, para obtener mejores condiciones físicas. Aquí en Managua el excampeón mundial se encontró con Wilmer Hernández, quien ahora lo está entrenando y asegura sentirse cómodo con él. “Él me va a dirigir en la pelea del 14 de octubre contra Eddy Castro. Hemos trabajado muy bien”, dice Rojas, quien tiene a la vuelta de la esquina una nueva oportunidad de campeonato mundial ante el mismo hombre que le arrebató la corona, el tailandés CP Freshmart.

Según Byron, el combate ante Freshmart podría estar más cerca de lo esperado. No descarta que para diciembre esté disputando la corona, pues ha habido acercamiento con de los promotores tailandeses. De no concretarse el pleito en esa fecha, el “Gallito” tendrá que esperar por su oportunidad hasta el primer semestre del 2018, abril parece ser el mes más probable.

Tus últimas dos peleas han dejado dudas a pesar de que has ganado, ¿sos consciente de que no has sido el Byron Rojas que enfrentó y se coronó ante Hekkie Budler?

La falta de sparrings me ha afectado. En Matagalpa no tenía las condiciones, ni siquiera tenía un ring, eso influyó en esas peleas.

¿A qué estás obligado el 14 de octubre contra Eddy Castro?, pensando que está cerca tu combate titular con CP Freshmart.

Tengo que demostrar la calidad para ser campeón mundial nuevamente, hacer una buena pelea. Siempre tengo más presión porque la gente quiere ver que noquee a mis rivales, no me gusta enfrentar boxeadores con menos nivel porque ellos vienen muy animados, tienen manos y todo puede pasar en el ring. ¿Qué te han hablado de la pelea con Freshmart?

Esa pelea puede ser en cualquier momento. Me dijeron que hay posibilidades de pelear en diciembre con él. No es nada seguro, pero puede ser que en Tailandia.

¿Quién te está dirigiendo en este momento?

Estoy trabajando con Wilmer Hernández, él me va a dirigir en la pelea que viene.

¿Qué incorporaciones vas a tener en tu equipo de cara a esa pelea de título mundial?

Ciertamente no sé. Cuando se confirme hablaré de esos temas, me siento muy cómodo trabajando con Wilmer.