Si hay un veterano de mil batallas que puede opinar y analizar boxeo de una manera especial es el excampeón Bernard Hopkins, quien confió en que Canelo Álvarez ganará ‘fácil’, la segunda batalla contra Gennady Golovkin, de la misma manera en que venció Andre Ward a Sergey Kovalev en su segundo encuentro.

Durante su participación en la convención anual número 55 del Consejo Mundial de Boxeo, ‘The Executioner’ aseguró que una vez que Canelo probó el fuego de Golovkin y salió bien librado, no hay forma de que ahora no pueda ganar con claridad al kazajo en una nueva reyerta pensada para mayo próximo tras el empate del 16 de septiembre pasado en Las Vegas.

“Para mí será la reencarnación de Ward y Kovalev, y esto es lo que va a pasar: en la historia, cuando hay una revancha, normalmente hay un peleador que obtiene el número del otro, y por la manera en que Canelo lo manejó, su timing, su confianza, el hecho de que el monstruo no es ese monstruo, como hombre, como atleta, Canelo pensará, me metí a su fuego y lo libré, no fue fácil, pero fui, probé su fuego y vimos que no es tan malo como decían. Así que Canelo vendrá más fuerte, súper confiado y en esta segunda pelea hará las cosas más fáciles”, auguró la leyenda del boxeo estadounidense.

Buena valoración

Hopkins valoró el hecho de que Canelo esté considerando la segunda pelea con Golovkin, pues es una pelea que hizo mucho bien al boxeo, apartando la polémica de los jueces, pues él tenía 115-113 para Canelo, pero mucha consideró el empate justo y otros más vieron 115-113 para Golovkin.

“Golden Boy le quiere dar a los aficionados las peleas que quieren ver, las de mejor calidad y solo lo mejor para los fans. Esa pelea se va a dar, espero, en mayo del siguiente año. Pienso que la juventud de Canelo hará la diferencia y va a ganar, pero esperemos que podamos darles esa segunda pelea”, destacó B-Hop en una de las charlas alrededor de esta convención.

El CMB anunció esta semana que va a apoyar una segunda pelea entre Canelo y Golovkin, toda vez que es la pelea que el mundo del boxeo quiere, y harán esperar por ello al retador mandatorio de las 160 libras, el estadounidense Jermall Charlo.